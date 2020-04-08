الرئيس الفرنسي يوجه خطابًا للأمة بشأن أزمة كورونا

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أوردت شبكة "سي إن إن" خبرًا جاء فيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيخاطب الأمة يوم الخميس بشأن أزمة الفيروس المستمرة.



فقد شهدت البلاد الآن أكثر من 10000 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس التاجي وتحركت لتشديد إجراءات العزل المحلية.



حظرت مدينة باريس أي نشاط رياضي فردي في الهواء الطلق بين الساعة 10 صباحًا و7 مساءً اعتبار من يوم الأربعاء، في حين حظرت السلطات في مدينة بياريتز الجلوس على مقاعد لأكثر من دقيقتين.



قال مدير هيئة الصحة الفرنسية جيروم سالومون يوم الثلاثاء "من المهم أن يدرك الجميع أننا في حاجة ماسة إلى الامتثال الصارم للعزل".



وتابع قائلا ان "التواني سيكون خطيرًا للغاية على المرضى ومقدمي الرعاية."

