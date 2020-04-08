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مساعد وزير التموين: عمال "الدليفري" غير خاضعين لحظر التجوال

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:46 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
صحح أيمن حسام، مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، حالة الللغط الدائر بين المواطينن بشان قرار مجلس الوزراء من استصناء بعض الفئات من قرار حظر التجوال، مؤكدا أن كل ما يؤكل من أغذية غير خاضع لقرار مجلس الوزراء بحظر التجوال سواء في آليات نقل الغذاء أو بيعه وتوزيعه أو تخزينه أو تحرك عمال الديليفري بالمطاعم.


وأضاف حسام، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" انه يوجد حالة من سوء الفهم لقرارات مجلس الوزراء باعتقاد بعض المواطنين بخصوص من تم استثنائهم من قرار الحظر، مؤكدا ان كل العاملين بالمنظومة الغذائية يتم استثنائهم من قرار الحظر. كما يسمح لعمال الديلفيري بالمطاعم التحرك طول اليوم مع الالتزام بغلق المطاعم لعدم استقبال المواطنين بالداخل.


وتابع مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية بأن محلات السوبر ماركت بإمكانها فتح أبوابها في ساعات حظر التجوال وإن المواطن يمكنه في حالة الضرورة من النزول للشارع بعيدا عن الطرق العامة لشراء بعض احتياجاته من السوبر ماركت، لافتًا إلى أن عمال الدليفري مسموح لهم بالتحرك خلال ساعات الحظر لتوصيل الطلبات للمنازل.

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