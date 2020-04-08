حبس عصابة الآثار في الخليفة 4 أيام على ذمة التحقيقات

فتحت نيابة الخليفة الجزئية، التحقيق مع 3 متهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا بتهمة التنقيب عن الآثار، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طالبت بسرعة تحريات المباحث حول الصحيفة الجنائية للمتهمين.





وتمكنت وحدة مباحث قسم الخليفة عقب معلومات وتحريات مُسبقة وتقنين الإجراءات، من ضبط 3 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم، حيث تم العثور على حفرة قطرها "متر" بعمق (4 أمتار) وعثر بحوزتهم على (الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب)، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.





وفي سياق آخر، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط 255160 قطعة مستلزمات طبية بداخل مخزن للأدوية "بدون ترخيص" بالإسكندرية، لقيام المدير المسئول عن المخزن بحجبها عن التداول لتحقيق مكاسب غير مشروعة.





كانت أكدت تحريات ومعلومات إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية مفادها قيام المدير المسئول عن مخزن للأدوية "بدون ترخيص"، كائن بدائرة قسم شرطة باب شرقى، بتخزين كميات كبيرة من المستلزمات الطبية، بقصد حجبها عن التداول وإنقاص المعروض منها لرفع قيمتها دون مبرر مستغلًا الظروف الراهنة وشدة الطلب عليها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، فضلًا عن عدم توافر الاشتراطات الصحية للمخزن.





وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المخزن المشار إليه وضبط المدير المسئول عنه وعُثر بداخل المخزن على (255160 قطعة مستلزمات طبية متنوعة "كمامات، مطهرات، قفازات، سرنجات، مستلزمات أسنان، أجهزة محلول قطن طبى")، وتحفظت الأجهزة الأمنية على المضبوطات.





وبمواجهة المدير المسئول أقر بما أسفرت عنه التحريات والضبط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.





وفى سياق آخر، شنت أجهزة مديرية أمن القاهرة، حملة في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار بالمواد المخدرة.





وتمكنت من ضبط 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة المرج مُستقلين سيارة "ملك وقيادة أحدهم"، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش "وزنت 4 كيلو جرام" – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول)، و(مسجل شقي خطر "فرض سيطرة") حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش "وزنت 1،240 كيلو جرام" – مبلغ مالي – وهاتف محمول).



