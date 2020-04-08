تحرير 1594 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (1594) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (244) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (77) مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، (9) دراجات نارية مخالفة، (6) مخالفات شروط الترخيص.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وجاء ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.





وأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس ٤ من أخطر تجار الكيف، بمنطقة إمبابة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتجارهم في مخدر الحشيش، وبحوزتهم ٦ كيلو جرام من المخدر





وكشفت التحقيقات، أن ٤ من أخطر تجار الكيف بمنطقة إمبابة، يروجوا لتجارة المخدرات على عملائهم بالمنطقة، ويتواصلوا معهم عن طريق الهاتف المحمول، فيما ضبط بحوزتهم على ٤٩ فرش حشيش بلغ وزنها ٦ كيلو جرام، فيما أمرت النيابة بارسال المضبوطات للمعمل الكيمائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، عندما تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة ومعاونه الرائد محمد بهاء، عن قيام تشكيل عصابي بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.





تحريات اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة توصلت إلى صحة المعلومات الواردة، وبدوره وجه بسرعة ضبط عناصر التشكيل العصابي.





وأُعدت مأمورية برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش، والمقدم محمد ربيع رئيس مباحث القسم، ومعاونه الرائد محمد بهاء، وذلك تنسيقا مع قطاع الأمن العام، وتمكنت القوات من القبض على 4 عناصر إجرامية (3 لهم معلومات جنائية ) بداخل سيارة أجرة ( تاكسي ) متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وعُثر بحوزتهم على 49 فرش لمخدر الحشيش بلغ أوزانهم 6 كيلو جرام.





واقتادتهم القوات من إلى ديوان القسم، وبمواجهتهم أقروا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة بما توصلت إليه التحريات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.