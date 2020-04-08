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تعرف على أسماء أبناء عادل إمام في مسلسل "فلانتينو"

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:34 م
بوابة الفجر
هبة أحمد

قارب المخرج رامي إمام على الانتهاء من مونتاج الحلقات الأخيرة من مسلسل "فلانتينو" المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل.

و يُجسد عادل إمام خلال الأحداث دور رجل أعمال يمتلك مجموعة من المدارس الدولية يُدعى نور عبد المجيد بمتلك مجموعة مدارس "فلانتينو" للغات، لديه ثلاثة أبناء وهم "أرشميدس"الذي يجسد دوره الفنان محمد الكيلانى، "رفاعة" الذي يُجسد دوره الفنان طارق الإبياري، و"نبوية" التي تُجسد دورها الفنانة هدى المفتي، واختار الكاتب أيمن بهجت قمر هذه الأسماء لتتماشى مع حبهم وشغفهم للتعليم .

مسلسل "فلانتينو" بطولة دلال عبد العزيز،طارق الإبياري،داليا البحيري، رانيا محمود ياسين،وفاء صادق، هدى المفتي، محمد الكيلاني،أحمد فريد،إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة،وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.

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