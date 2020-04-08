قتلى بانفجار عبوة ناسفة جنوبي تركيا

انفجرت عبوة ناسفة في ولاية ديار بكر جنوبي تركيا، اليوم الأربعاء، وأسفرت عن مقتل 5 أشخاص مدنيين، بحسب قناة روسيا اليوم.

وانفجرت العبوة الناسفة، أثناء عبور سيارة كان على متنها عدد من المدنيين كانوا في طريقهم لجمع الحطب من الغابة.

وكانت الشرطة التركية، قد اقتحمت مقر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، في ديار بكر، جنوب شرق تركي.

واستخدمت الشرطة التركية، العنف ضد نواب وأعضاء الحزب الذين قاوموهم خلال الاقتحام، وفق صحيفة "زمان" التركية.

واعتقلت قوات الأمن التركية 7 من أصل 10 مضربين عن الطعام دعماً لنائبة الحزب عن مدينة هكاري، ليلى جوفان، المضربة عن الطعام رفضاً لاستمرار حبس زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان.

وقال نائب الحزب عن مدينة دياربكر، موسى فارس أوغلاري، في مؤتمر صحافي، إن الحملة الأمنية على الحزب غير قانونية، ولا يمكن قبولها.