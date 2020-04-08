روسيا تلتزم الصمت قبيل اجتماع أوبك.. والكرملين: "فلننتظر للغد"

التزمت روسيا الصمت قبيل اجتماع أعضاء منظمة أوبك المقرر له غدا الخميس، ولم تفصح عن أى من نياتها خلال الاجتماع سواء بخفض الانتاج او غيره من المطالبات التي يجرى الاجتماع من اجلها، حيق قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "فلننتظر للغد أو اليوم التالي".





وكان قد قال مصدر في أوبك، إن أي اتفاق نهائي على حجم تخفيضات أوبك وحلفائها، في إطار تحالف أوبك+، خلال محادثات يوم الخميس سيتوقف على حجم الخفض الذي سيكون منتجون آخرون مثل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل مستعدين لتطبيقه.





وأضاف المصدر أنه لا يوجد اتفاق حتى الآن على مستوى الأساس لتخفيضات النفط بعد أن قفز إنتاج بعض الأعضاء في ابريل عقب انقضاء اتفاق تقليص إنتاج أوبك+ في 31 مارس .