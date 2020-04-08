عبدالفتاح القصري.. أصيب بالعمى على خشبة المسرح ولم يصدقه الجمهور

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اشتهر بالفنان عبدالفتاح القصري، واسمه كاملا عبد الفتاح محمد عبد التواب اسماعيل حسنين ابو سنة، خريج مدارس فرنسية، ممثل له نكهة خاصه، نحت في الصخر ليصنع اسمه، الا انه لم يحصل على لقب نجم الكومديا الأول، ولد الفنان الكبير عبدالفتاح بحي الحسين لأسرة ثرية، تنتمي للعهد الفاطمي، فوالده كان يعمل "جواهرجي"، امتاز عن أقرانه بتقليد النقوشات الأجنبية على الذهب.



بأت معاناته في حياته وقسوة الزمن عليه، بعدما أصيب بالعمى أثناء أداءه لإحدى المسرحيات الكوميديه مع صديقه الفنان اسماعيل يس، حيث كانوا يتبادلوا الإفيهات فيما بينهم ويضحك الجمهور كعادته أمام عمالقة الكوميديا، حيث وفجأة انطفأ النور من عين الفنان القصري، حيث صرخ قائلا " أنا مش شايف" لكن الجمهور اعتقد أنه جزء من النص وظل الجمهور يضحك إلا أن الفنان اسماعيل يس شعر به وأخذه خارج المسرح ولم يكن يرى أمامه وكيف يتحرك، وقاله:" أنا مش شايفك يا اسماعيل، مش شايفك اتعاميت يا اخويا، مش شايف يا ناس نظري راح" ومن هنا بدأت معاناته في حياته وتلقى صدمات عديدة من زوجته التي طلبت من الطلاق وتزوجت الشاب الذي كان يتبناه الفنان القصري.



ويذكر أن القصري تعلم في مدرسة الفرير الفرنسية، فقد كان متفوق في دراسته وكان يجيدها بطلاقه، ويعتبر واحد من أعمدة الكوميديا في السينما والمسرح، فقد ترك إرثا فنيا من الأعمال الخالدة، حيث بلغ رصيده من الأفلام حوالي مائة فيلمًا، منهم فيلم "سي عمر"، وفيلم "لعبه الست"، وفيلم "ليلة الدخلة"، وفيلم "الأستاذة فاطمة"، وفيلم "الآنسة حنفي"، وفيلم "إسماعيل ياسين في متحف الشمع"، وفيلم "ابن حميدو"، وكان أخر أفلامه "سكر هانم"، وأدخل بهما السرور على الكثيرين لكنه لم يسعد في حياته