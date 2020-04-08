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إحباط ترويج طن لحوم فاسدة بالعمرانية

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:46 م
المضبوطات
المضبوطات
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العمرانية (بمحافظة الجيزة) لحيازته (1،050 طن سلع غذائية "دهون حيوانية، سجق") غير صالحة للإستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتحفظت القوات على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وإتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.

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وأحبطت الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة بيع 3720 قطعة ادوات كهربائية، 4500 متر خرطوم كهربائي، 718 كجم دهانات، في السوق السوداء، بعد ضبطهم داخل محل حدايد وبويات، بمنطقة الهرم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى مدير أمن الجيزة إخطارا من العميد خالد أبو العلا مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة مفاده ضبط "جبالي.ر.ج.ف"، 34 سنة، صاحب محل حدايد وبويات وأدوات كهربائية "بدون ترخصيص، بدائرة قسم شرطة الهرم، ومقيم بذات العنوان لقيامه بتجميع كميات كبيره من الأدوات الكهربائية والدهانات مجهولة المصدر وطرحها بالسوق مدخلا الغضش والخداع علي مواطنين بقصد تحقيق ارباح غير مشروعة.

وبتفتيش المحل عثر على 320 لمبة، 630 علبة بداخلها لقمة مفتاح كهربائي فينس، مفتاح كهربائي ماركة بتشينو، 100 لفة خرطوم كهرباء، 420 عبوة معبأة سيلكون لاصق، لون صبغة، دهان.

وبلغ إجمالي المضبوطات ( 3720 قطعة ادوات كهربائية، 4500 متر خرطوم كهربائي، 718 كجم دهانات، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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لحوم بوابة الفجر السلع الغذائية التموين ألفجر

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