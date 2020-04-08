سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 8-4-2020 مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 8-4-2020، حيث سجل متوسط سعر الريال فى البنك الأهلى المصرى 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وجاءت اخر تحديثات البنوك اليوم على النحو التالي:





سجل سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى نحو 4.17 جنيه للشراء ، 4.20 جنيه للبيع.





سجل سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى نحو 4.12 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.





سجل سعر الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.12 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.





سجل سعر الريال السعودى فى بنك البركة نحو 4.13 جنيه للشراء، و 4.23 جنيه للبيع.





سجل سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية نحو 4.10 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع





سجل سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib نحو 4.15 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع





سجل سعر الريال السعودى فى قناة السويس نحو 4.15 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.





سجل سعر الريال السعودى فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 4.15جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع





سجل سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى نحو 4.11 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.



