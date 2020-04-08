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بعد عزلها.. 3 قرارات بشأن أهالي المعتمدية في الجيزة

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:50 م
ارشيفية
ارشيفية
أحمد القاسم
بدأ المسئولون يتخذون عدة إجراءات خلال الساعات الأخيرة بشأن قرية المعتمدية بمحافظة الجيزة، بعد عزلها من قبل وزارة الصحة لمدة 14 يوما؛ لاكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، كإجراء احترازي لمواجهة الوباء بالقرية.

توفير السلع الغذائية للأهالي

أول القرارات التي اتخذت بشأن القرية، عندما كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مديريات التموين والتضامن والجمعيات الأهلية بتوفير كافة السلع التموينية والخبز والخضروات والفاكهة، وتوفير منافذ من سيارات شباب الخريجين واليوم الواحد بها كافة متطلباتهم.

وتعمل المحافظة وكافة أجهزتها على توفير أي متطلبات أخرى للقرية، بما يلبي أي احتياجات للمواطنين فورًا، وكلف المحافظ كل من مديرية الصحة ورئيس مدينة كرداسة بنشر سيارات لتعقيم وتطهير شوارع ومنازل القرية.

وبدأت المحافظة نشر سيارات تحمل مكبرات الصوت تجوب شوارع القرية لنشر التوعية الصحية اللازمة والتعاون مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية حتى الانتهاء من تلك المرحلة الاستثنائية.

عزل 200 حالة بسبب فرح

في حين، قال المهندس علاء والى، عضو مجلس النواب عن دائرة كرداسة، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا وصل فى قرية المعتمدية بمحافظة الجيزة إلى 9 حالات حتى الآن، وحالتين وفاة، كما تم عمل حجر صحى لـ200 حالة كانت مخالطة للحالات المصابة.

وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة الجيزة، أن حالتى الوفاة تزيد أعمارهم عن الستين عاما، والاصابات تتراوح أعمارهم ما بين الخمسين والستين عاما، وفيما يخص المخالطين من كافة الفئات العمرية، مؤكدا على التزام المواطنين لعدم تفشى الوباء فى القرية، وهناك حرص من الجميع على الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية للحد من انتشار العدوى.


وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحالات ظهرت يوم الخميس الماضى، نتيجة الاختلاط فى بعض المناسبات وهى فرح ومآتم، فعلى الرغم أن قرية المعتمدية تقع فى قلب محافظة الجيزة إلا أنها بمثابة مجتمع ريفى، حيث يوجد بعض المناسبات القائمة فى غير أوقات الحظر الرسمية سواء الأفراح أو بعض المناسبات التى يكون بها تجمعات ونتيجة لذلك انتشرت الإصابة بين عدد من أبناء القرية.

إجازة استثنائية بأجر كامل 

كما قال بكساوي مصطفي مدير إدارة العمرانية التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، إن الإدارة سوف تدعم الزملاء من المعلمين والإداريين العاملين في مدارس العمرانية القاطنين في قرية المعتمدية، التي تقرر توقيع الحجر الصحي على سكانها، بعد ظهور إصابات بحالات فيروس "كورونا" المستجد بينهم.

وشدد في بيان صحفي، أنه لا داعي للقلق، وأن إي معلم أو إداري يقطن بقرية المعتمدية سوف يحصل على إجازة استثنائية بأجر كامل، مضيفا أنه إذا احتاج آي منهم لشئ فعليهم التواصل معه شخصيًا لتلبيتها.

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