إعدام 2700 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بقصر النيل

أمرت نيابة قصر النيل الجزئية اليوم الأربعاء، بحجز مالك شركة للمستلزمات الطبية 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث، لحيازته علي 2700 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر، كما طالبت النيابة بالتحفظ علي المضبوطات تمهيدا لاعدامها ووجهت النيابة للمتهم تهمة الغش التجاري، وطالبت بسرعة تحريات المباحث التكميلية حول نشاط المتهم.

تعود بداية الواقعة عندما تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة قصر النيل لحيازته 2700 قطعة مستلزمات طبية "سنون أنسولين – خافض لسان – شريط تحليل سكر – سرنجات" "مجهولة المصدر"، مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





ومن ناحية أخري شنت أجهزة وزارة الداخلية، بمديريات الأمن كافة، حملاتها المكبرة، لضبط الأسواق ومواجهة المحتكرين في إطار مواجهتها لفيروس كورونا





وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 1029 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 173 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، وضبط 325 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، وغلق 65 مكان (نشاط تعليمي - تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة").





وجاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الت تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب".





كما جاء ذلك في إطار توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري، من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.





وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بمديريات الأمن كافة على مستوى الجمهورية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.





ومن ناحية اخري نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، في ضبط سائق بحوزته 330 طربة من مخدر الحشيش، قبل توزيعها علي عملائه بالإسكندرية.





جاء ذلك أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة أول العامرية،بمديرية أمن الإسكندرية، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، وتمكنت من ضبط سائق - مقيم بمحافظة أسيوط، حال إستقلاله سيارة نقل، وبحوزته 330 طربة لمخدر الحشيش وزنت 33 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول.



