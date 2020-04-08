Advertisements

إعدام 2700 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بقصر النيل

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:50 م
المضبوطات
المضبوطات
داليا عادل
أمرت نيابة قصر النيل الجزئية اليوم الأربعاء، بحجز مالك شركة للمستلزمات الطبية 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث، لحيازته علي 2700 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر، كما طالبت النيابة بالتحفظ علي المضبوطات تمهيدا لاعدامها ووجهت النيابة للمتهم تهمة الغش التجاري، وطالبت بسرعة تحريات المباحث التكميلية حول نشاط المتهم. 

تعود بداية الواقعة عندما تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة قصر النيل لحيازته 2700 قطعة مستلزمات طبية "سنون أنسولين – خافض لسان – شريط تحليل سكر – سرنجات" "مجهولة المصدر"، مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

اقرأ أيضا.. ضبط 1029 قضية تموينية

ومن ناحية أخري شنت أجهزة وزارة الداخلية، بمديريات الأمن كافة، حملاتها المكبرة، لضبط الأسواق ومواجهة المحتكرين في إطار مواجهتها لفيروس كورونا 

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 1029 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 173 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، وضبط 325 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، وغلق 65 مكان (نشاط تعليمي - تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة").

وجاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الت تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب".

كما جاء ذلك في إطار توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري، من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بمديريات الأمن كافة على مستوى الجمهورية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ومن ناحية اخري نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، في ضبط سائق بحوزته 330 طربة من مخدر الحشيش، قبل توزيعها علي عملائه بالإسكندرية.

جاء ذلك أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة أول العامرية،بمديرية أمن الإسكندرية، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، وتمكنت من ضبط سائق - مقيم بمحافظة أسيوط، حال إستقلاله سيارة نقل، وبحوزته 330 طربة لمخدر الحشيش وزنت 33 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة، وأنها خاصة بمالك السيارة صاحب محل إكسسوارات - مقيم بمحافظة أسيوط "جارى ضبطه"، وأنه كان بصدد توصيلها لأحد عملائه بمدينة الإسكندرية، وأن المبلغ المالى من حصيلة الإتجار بالمواد المخدرة، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستلزمات طبيه قصر النيل بوابة الفجر احتكار سلع ألفجر

أخبار تهمك

توفيق عبد الحميد يكشف حقيقة تحويل سيارته إلى "تاكسي"

منذ أقل من ساعة

أخيرا.. ترامب يكشف عن أدوية جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية المعتمدية في الجيزة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

برشلونة سيدفع 8 مليون استرليني لضم هذا اللاعب

منذ ساعة و نصف

مدبولي يكشف تفاصيل جديدة عن منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

منذ ساعة و 6 دقيقة

5 قرارات نارية من وزير التعليم لردع أصحاب المصالح والمحرضين

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل قرض المليون جنيه لأصحاب المشروعات الصغيرة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

رئيس الوزراء يعقد مؤتمرًا صحفيًا لحسم تجديد حظر التجول

منذ ساعتين و 9 دقيقة

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

منذ ساعة و نصف

وزرارة البترول تستعد لإعلان أسعار البنزين والسولار الجديدة

منذ حوالي 15 ساعة

مدير معهد الحشرات يكشف حقيقة انتقال "كورونا" عن طريق الحشرات

منذ حوالي 14 ساعة

إلغاء أول دوري في العالم بسبب كورونا.. تعرف عليه

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يستقر على صفقة المدافع خلال الميركاتو الصيفي

منذ ساعة

عاجل - كهربا يوجه رسالة إلى الجماهير

منذ حوالي 18 ساعة

بالأسماء.. أمن القاهرة يجرى حركة تنقلات محدودة بصفوف المباحث

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا في حالات الوفاة اليومية بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

ضبط مصنع أدوات منزلية بالإسكندرية غير مطابق للمواصفات

ضبط عاطل بحوزته 6 طرب حشيش بأسيوط

ضبط مصنع أكياس حول نشاطه لتصنيع الكمامات في الدقهلية (صور)

حشيش وسلاح أبيض.. حبس عاطل لاتجاره بالمخدرات في القاهرة

النيابة تأمر بإرسال 2 كيلو حشيش إلى المعمل الكيميائي

حبس متهم لحيازته هيروين في السلام

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:41 ص

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية المعتمدية في الجيزة

10:36 ص

أخيرا.. ترامب يكشف عن أدوية جديدة لفيروس كورونا

08:24 ص

توفيق عبد الحميد يكشف حقيقة تحويل سيارته إلى "تاكسي"

12:20 م

مدير معهد الحشرات يكشف حقيقة انتقال "كورونا" عن طريق الحشرات

11:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر