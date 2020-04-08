سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 8-4-2020 في البنوك

شهد سعر اليورو الأوروبى ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 8-4-2020، حيث سجل متوسط سعره فى البنك الأهلى المصرى 16.98 جنيه للشراء، و 17.20جنيه للبيع، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:









سجل سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى نحو 17.07 جنيه للشراء، و 17.18 جنيه للبيع.





سجل سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.98 جنيه للشراء، و 17.20 جنيه للبيع.





سجل سعر اليورو فى بنك مصر نحو 16.98 جنيه للشراء، و 17.20 جنيه للبيع.





سجل سعر اليورو فى بنك البركة نحو 16.98 جنيه للشراء، و 17.26 جنيه للبيع.





سجل سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib نحو 17.00 جنيه للشراء، و 17.22 جنيه للبيع.





سجل سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 17.01 جنيه للشراء، و 17.22 جنيه للبيع.





سجل سعر اليورو فى بنك الإسكندرية نحو 16.97 جنيه للشراء، و 17.21 جنيه للبيع.



