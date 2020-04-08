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سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 8-4-2020 في البنوك

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:46 م
سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم
شهد سعر اليورو الأوروبى ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 8-4-2020، حيث سجل متوسط سعره فى البنك الأهلى المصرى 16.98 جنيه للشراء، و 17.20جنيه للبيع، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:


سجل سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى نحو 17.07 جنيه للشراء، و17.18 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.98 جنيه للشراء، و17.20 جنيه للبيع.

 سجل سعر اليورو فى بنك مصر نحو 16.98 جنيه للشراء، و17.20 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو فى بنك البركة نحو 16.98 جنيه للشراء، و17.26 جنيه للبيع.

 سجل سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib نحو 17.00 جنيه للشراء، و17.22 جنيه للبيع.

 سجل سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 17.01 جنيه للشراء، و17.22 جنيه للبيع.

 سجل سعر اليورو فى بنك الإسكندرية نحو 16.97 جنيه للشراء، و17.21 جنيه للبيع.

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