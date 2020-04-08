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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:51 م
العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 8/4/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || الإمارات تعزز العمل التطوعي لمكافحة فيروس كورونا

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
عزتت دولة الإمارات ثقافة التطوح لدى النشء، وتحديدا بين تلامذة المدارس وطلبة الجامعات، حتى تشربوا نهج الدولة في العطاء وأضحوا يشكلون رديفا للمؤسسات الرسمية خلال إقامة الفعاليات والمناسبات الكبرى في الدولة، ولديهم الاستعداد لتلبية النداء في أي ظرف وأي وقت، بحسب صحيفة الاتحاد الإماراتية.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || كوريا الجنوبية تسجل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
أفادت شبكة "سي إن إن" الاخبارية بأن  كوريا الجنوبية أعلنت عن 53 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي الوطني إلى 10384، حسبما أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في البلاد، اليوم الأربعاء.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || تونس تسجل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
سجلت وزارة الصحة التونسية، صباح اليوم الأربعاء، 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 623، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

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