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لم يرزق بأطفال وحُرم من ميراثه.. مواقف مأساوية في حياة عبد الفتاح القصري

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:52 م
بوابة الفجر
شيماء يونس
يعتبر الفنان عبد الفتح القصري أحد عمالقة الكوميديا في السينما، اشتهر بالأدوار الكوميدية، واسمه كاملا عبد الفتاح محمد عبد التواب اسماعيل حسنين ابو سنة، لأسرة ثرية، تنتمي للعهد الفاطمي، فوالده كان يعمل "جواهرجي"، امتاز عن أقرانه بتقليد النقوشات الأجنبية على الذهب، اتعلم في مدرسة الفرير الفرنسية، فقد كان متفوق في دراسته وكان يجيدها بطلاقه، اشتهر عبد الفتاح القصري بقامته القصيرة وشعره الأملس وإحدى عينيه التي أصابها الحول، كان له طابع خاص في إرتداء ملابسه، واجه حبه للتمثيل معارضه والده، الذي هدده بالحرمان من الميراث إذا لم يرجع عن تلك الهواية، لكنه أظهر رغبته في العمل بالتمثيل.

بلغ رصيد القصري من الأفلام حوالي ستين فيلمًا، منهم فيلم "سي عمر"، وفيلم "لعبه الست"، وفيلم "ليلة الدخلة"، وفيلم "الأستاذة فاطمة"، وفيلم "الآنسة حنفي"، وفيلم "إسماعيل ياسين في متحف الشمع"، وفيلم "ابن حميدو"، وكان أخر أفلامه "سكر هانم"، وأدخل بهما السرور على الكثيرين لكنه لم يسعد في حياته.


بأت معاناته في حياته بعدما أصيب بالعمى أثناء تقديم أحد المسرحيات الكوميديه مع اسماعيل يس، حيث كانوا يتبادلوا الإفيهات فيما بينهم، وشعر القصري وقتها بأنه لايرى شئ ، حيث صرخ قائلا " أنا مش شايف" لكن الجمهور اعتقد أنه جزء من النص وظل الجمهور يضحك إلا أن الفنان اسماعيل يس شعر به وأخذه خارج المسرح ولم يكن يرى أمامه وكيف يتحرك، وقاله:" أنا مش شايفك يا اسماعيل، مش شايفك اتعاميت يا اخويا، مش شايف يا ناس نظري راح".

وجاءت بعد ذلك الصدمات تتوالي حيث أن عبد الفتاح تزوج3 مرات، لكن لم يرزق خلال زيجاته الثلاث بأبناء، وكانت زيجته الأخيرة من فتاة تصغره بأكثر من 20 عاما، والتي جاءت قسوتها أصعب من قسوة الزمن عليه، طلبت منه الطلاق، وقالت له إنها لا تستطع أن تضيع شبابها معا رجل أعمى، وتزوجت من شاب كان يتبناه القصري، فتدهورت حالته إلا أنه لم يكن يشتكي لكنه استسلم للطعنات الموجه له، لم يكن لديه القدرة على فعل أى شىء، وهو ما جعله يكتم الحزن داخل قلبه، وهو ما تسبب فى سوء حالته الصحية أكثر مما سبق، ويأتي ذلك بعدما اتخذت البلدية قرارًا بهدم المنزل، الذى يسكنون فيه.

طالب عدد من النجوم بشقة للقصري، ومنحه محافظ القاهرة شقة بمساكن الشرابية، كما صرفت له النقابة معاشا قدره 10 جنيهات شهرية، وذهبت زوجته السابقة لتعيش معه هى وزوجها فلم يكن لديهم منزل، وبعد فترة قررت الفنانة نجوى سالم، والفنانة ماري منيب، القيام بزيارة القصري في منزله، وكانت المفاجأه بأن زوجته قد منعت الناس عن زيارته، فشكت مارى ودخلت المنزل عنوة لتجد عبد الفتاح القصر فاقد الذاكر، وفى أقصى حالات التدهور الصحى، فتأخذه على المستشفى، وحاولت خلال تلقيه العلاج جمع التبرعات لتأمن له مسكنًا آخر عندما يتعافى، لكن للأسف لم يستطع القصرى التعافى، وخرج من المستشفى، لكن بعد وفاته.

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