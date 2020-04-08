"كلمتي لا يمكن تنزل الأرض أبدا".. إفيهات لم ينساها الجمهور لـ عبدالفتاح القصري

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جسد عبدالفتاح القصري أدوار كوميدية عديدة و لعب دور المعلم ابن البلد الغير متعلم، لعل من أشهر أدوار عبد الفتاح القصري هو دوره في فيلم ابن حميدو مع الفنان إسماعيل ياسين وأحمد رمزي وزينات صدقي وهند رستم، ارتبط عبد الفتاح القصري كثيراً بالفنان إسماعيل ياسين في الكثير من الأفلام منها : "إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين" و"ابن حميدو" و"إسماعيل ياسين في متحف الشمع، كما لعب في وقت متأخر دوراً مميزاً في فيلم "سكر هانم" مع عبد المنعم إبراهيم وكمال الشناوي وحسن فايق وسامية جمال ألا وهو دور "المعلم شاهين الزلط".



عرف عبدالفتاح القصري بالثقافة و تعلمه الفرنسية، ولد لأسرة ثرية، تنتمي للعهد الفاطمي، والده كان يعمل "جواهرجي، اشتهر بقامته القصيرة وشعره الأملس وإحدى عينيه التي أصابها الحول، كان له طابع خاص في إرتداء ملابسه، واشتهر بالعديد من إفيهاته التي ارتبطت بأذهان المصريين منها " يا صفايح الزبدة السايحة.. يا براميل القشطة النايحة"، "انتي ست دا انتي 6 أشهر"، "كلمتي لا ممكن تنزل الأرض أبدا، دا انا جمب منك مارين مونرو، جاتك روماتزم في كوارع اللي خلفوكي".



والجدير بالذكر أن الفنان قدم شخصية ابن البلد البسيط خفيف الظل مدّعى الثقافة كما قدم زعيم العصابة والوصولى، حيث قدم أكثر من مائة عمل فني أبرزها: "لو كنت غني"، "أحلام الشباب"، "نداء القلب"، "شهداء الغرام"، "حنان"، "ليلة الجمعة"، "أميرة الأحلام"، "السوق السوداء"، "المعلم بحبح"، "أبو ظريفة"، "حياة الظلام"، "سي عمر"، "انتصار الشباب"، "مجد و دموع"، "الخمسة جنية"، "عود طاقية الإخفاء"، "عروسة للإيجار"، "لعبة الست"، "بنت المعلم"، "عروسة البحر"، "فاطمة"، "أحب الرقص"، "طلاق سعاد هانم"، "الصيت و لا الغني"، "ليلة العيد"، "الستات كدة"، "حدوة حصان"، "ليلة الدخلة"، "أسمر و جميل"، "دموع الفرح"، "معلهش يا زهر"، "قمر 14"، " إسماعيل يس فى بيت الأشباح"، "ابن الحلال"، "فايق و رايق"، "البنات شربات"، "فيروز هانم"، "ليلة الحنة"، "تعال سلم"، "حماتي قنبلة ذرية"، "علي كيفك"، "بيت النتاش"، "عشرة بلدي"، وكان فيلم "سكر هانم" عام 1960 هو آخر أفلامه