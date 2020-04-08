Advertisements

"كلمتي لا يمكن تنزل الأرض أبدا".. إفيهات لم ينساها الجمهور لـ عبدالفتاح القصري

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:53 م
بوابة الفجر
شيماء يونس
جسد عبدالفتاح القصري أدوار كوميدية عديدة و لعب دور المعلم ابن البلد الغير متعلم، لعل من أشهر أدوار عبد الفتاح القصري هو دوره في فيلم ابن حميدو مع الفنان إسماعيل ياسين وأحمد رمزي وزينات صدقي وهند رستم، ارتبط عبد الفتاح القصري كثيراً بالفنان إسماعيل ياسين في الكثير من الأفلام منها : "إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين" و"ابن حميدو" و"إسماعيل ياسين في متحف الشمع، كما لعب في وقت متأخر دوراً مميزاً في فيلم "سكر هانم" مع عبد المنعم إبراهيم وكمال الشناوي وحسن فايق وسامية جمال ألا وهو دور "المعلم شاهين الزلط".

عرف عبدالفتاح القصري بالثقافة و تعلمه الفرنسية، ولد لأسرة ثرية، تنتمي للعهد الفاطمي، والده كان يعمل "جواهرجي، اشتهر بقامته القصيرة وشعره الأملس وإحدى عينيه التي أصابها الحول، كان له طابع خاص في إرتداء ملابسه، واشتهر بالعديد من إفيهاته التي ارتبطت بأذهان المصريين منها " يا صفايح الزبدة السايحة.. يا براميل القشطة النايحة"، "انتي ست دا انتي 6 أشهر"، "كلمتي لا ممكن تنزل الأرض أبدا، دا انا جمب منك مارين مونرو، جاتك روماتزم في كوارع اللي خلفوكي".

والجدير بالذكر أن الفنان قدم شخصية ابن البلد البسيط خفيف الظل مدّعى الثقافة كما قدم زعيم العصابة والوصولى، حيث قدم أكثر من مائة عمل فني أبرزها: "لو كنت غني"، "أحلام الشباب"، "نداء القلب"، "شهداء الغرام"، "حنان"، "ليلة الجمعة"، "أميرة الأحلام"، "السوق السوداء"، "المعلم بحبح"، "أبو ظريفة"، "حياة الظلام"، "سي عمر"، "انتصار الشباب"، "مجد و دموع"، "الخمسة جنية"، "عود طاقية الإخفاء"، "عروسة للإيجار"، "لعبة الست"، "بنت المعلم"، "عروسة البحر"، "فاطمة"، "أحب الرقص"، "طلاق سعاد هانم"، "الصيت و لا الغني"، "ليلة العيد"، "الستات كدة"، "حدوة حصان"، "ليلة الدخلة"، "أسمر و جميل"، "دموع الفرح"، "معلهش يا زهر"، "قمر 14"، " إسماعيل يس فى بيت الأشباح"، "ابن الحلال"، "فايق و رايق"، "البنات شربات"، "فيروز هانم"، "ليلة الحنة"، "تعال سلم"، "حماتي قنبلة ذرية"، "علي كيفك"، "بيت النتاش"، "عشرة بلدي"، وكان فيلم "سكر هانم" عام 1960 هو آخر أفلامه

أخبار تهمك

5 قرارات نارية من وزير التعليم لردع أصحاب المصالح والمحرضين

منذ حوالي 11 ساعة

مدير معهد الحشرات يكشف حقيقة انتقال "كورونا" عن طريق الحشرات

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - كهربا يوجه رسالة إلى الجماهير

منذ حوالي 19 ساعة

وزرارة البترول تستعد لإعلان أسعار البنزين والسولار الجديدة

منذ حوالي 16 ساعة

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية المعتمدية في الجيزة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

بث مباشر.. مؤتمر صحفي عاجل لرئيس الوزراء

منذ ثلث ساعة

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا في حالات الوفاة اليومية بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

أخيرا.. ترامب يكشف عن أدوية جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

إلغاء أول دوري في العالم بسبب كورونا.. تعرف عليه

منذ حوالي 8 ساعات

توفيق عبد الحميد يكشف حقيقة تحويل سيارته إلى "تاكسي"

منذ ساعة و 12 دقيقة

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل قرض المليون جنيه لأصحاب المشروعات الصغيرة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

مدبولي يكشف تفاصيل جديدة عن منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

منذ ساعة و 26 دقيقة

الصحة: تسجيل 128 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..وارتفاع الوفيات

منذ حوالي 17 ساعة

بالأسماء.. أمن القاهرة يجرى حركة تنقلات محدودة بصفوف المباحث

منذ حوالي 17 ساعة

رئيس الوزراء يعقد مؤتمرًا صحفيًا لحسم تجديد حظر التجول

منذ ساعتين و 29 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:41 ص

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية المعتمدية في الجيزة

10:36 ص

أخيرا.. ترامب يكشف عن أدوية جديدة لفيروس كورونا

08:24 ص

بث مباشر.. مؤتمر صحفي عاجل لرئيس الوزراء

01:10 م

توفيق عبد الحميد يكشف حقيقة تحويل سيارته إلى "تاكسي"

12:20 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر