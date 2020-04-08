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جمال العدل عن وقف تصوير المسلسلات: "الناس فاكرة إننا في مراجيح"

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:54 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
وجه المنتج جمال العدل انتقادات كثيرة لمن يطالبون بوقف تصوير مسلسلات رمضان بسبب انتشار فيروس كورونا،على الرغم من أن صناع تلك الأعمال انتهوا من تصوير عدد كبير من المشاهد،ويتبقى لهم أيام قليلة للانتهاء من التصوير.

ووجه كلامه إلى السينارست عبد الرحيم كمال والكاتبة مريم نعوم،قائلاً لهم :" بتطالبوا بوقف تصوير المسلسلات ولسه بتكتبوا أعمالكوا ليه؟!".

وتابع جمال العدل خلال لقائه في برنامج "90 دقيقة" مع الإعلامى محمد الباز: أن هناك محطات قامت بشراء المسلسلات من أجل الإعلانات، وجميع المسلسلات التي لم تتمكن من اللحاق بشهر رمضان توقفت، و أن عدد المسلسلات قل،مُشيرًِا اللى هيلحق يخلص سيبوه يخلص" .

وأشار جمال العدل أن مهنة الفن ليست مقتصرة على ممثلين والمخرجين فقط، قائلاً:" عندنا 5 ملايين عاملين فى الصناعة، منهم نجارين ونقاشين وبتوع سيراميك، وبيوت مفتوحة متقدرش تقفل بيوتهم،الناس فاكرة إننا فى مراجيح.

واستكمل جمال العدل كلامه قائلًا :" أنه لابد أن يفهم الناس أن الدراما صناعة لها منتج يعاد تدويره وتصديره فهى مهنة شديدة التأثير ثقافيًا وأدبيًا شأنها شأن أى مهنة أخرى، والدليل أننا نشاهد فيلمًا عمره 50 عامًا ونضحك ونبكى معه حتى الآن".

كما تحدث عن الإجراءات التى اتخذها في لوكيشينات التصوير الخاصة به، حيث قال: "خففنا العمالة دون الاستغناء عن عامل، واتخذنا كل الإجراءات الاحترازية، عقمنا كل الأماكن مع توفير المعقمات".

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