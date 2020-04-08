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تسجيل 757 حالة وفاة وأكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بكورونا في إسبانيا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:55 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت السلطات الصحية الإسبانية، اليوم الأربعاء، 757 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أرجاء البلاد، خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، وإضافة 6180 إصابة أخرى.

 

وقد بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة التي تم تسجيلها 146 ألف و690 إصابة، فيما وصلت الوفيات إلى 14 ألف و555 حالة، حسبما أفادت السلطات الصحية الإسبانية.

 

وقد أفادت وكالة رويترز، بأن معدل الزيادة اليومية بالوفيات كنسبة من إجمالي عدد الوفيات، بلغ 5.5% مقارنة بـ5.7% يوم أمس الثلاثاء، عندما سجلت البلاد 743 حالة وفاة جديدة.

 

وتجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، عالميًا 1.44 مليون إصابة، بينهم 83 ألف حالة وفاة، ونحو 310 آلاف حالة شفاء.

 

وانتشر وباء كورونا، على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 400 ألف في الولايات المتحدة و146 ألفًا في إسبانيا و135 ألفًا في إيطاليا، إلى جانب الآلاف في أكثر من 200 دولة ومنطقة أخرى.

 

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