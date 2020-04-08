إلهام شاهين توجه رسالة لجيش مصر الأبيض



ووجهت إلهام شاهين الشكر في رسالتها للجيش الأبيض المؤلف من الطقم الطبي، لوقوفهم في الصفوف الأولى والأخطر في مواجهة فيروس كورورنا.



وقالت شاهين: "شكرا من كل قلبنا، بنقدم لكم رسالة حب واحترام وتقدير"، وأوضحت أن معركة الوباء أكبر من أي معركة أخرى.

وأضافت الفنانة المصرية، أن الشعب المصري مقدر تمامًا حجم التضحية التي يقوم بها الأطباء، ويعلم جيدا حجم الجهد المبذول لمكافحة انتشار الفيروس.



وعلى صعيد آخر، تغيب الفنانة إلهام شاهين عن السباق الرمضاني القادم، وأوضحت ذلك بأنها ترفض العمل في مسلسل كتب منه 5 حلقات فقط، إذ أنها تفضل العمل في مسلسل تم الانتهاء من كتابته بالفعل.



ويذكر أن إلهام قد انتهت من تصوير مشاهدها في فيلم "حظر تجول"، الذي يأتي من إخراج أمير رمسيس، ولم يتم تحديد موعد طرحه حتى الآن.





قامت الفنانة إلهام شاهين بتوجيه رسالة للجيش الأبيض، وذلك عبر مداخلة هاتفية قي برنامج "القاهرة اليوم"، مع الإعلامي جمال عنايت.