أسطورة ليفربول يتغنى بصلاح ويختار تشكيلة الموسم المثالية

حرص جيمي كاراجر لاعب فريق ليفربول السابق على التحدث عن اللاعب المصري محمد صلاح لاعب الريدز الحالي وعن مستواه خلال المواسم الماضية مع الفريق الأحمر.





وقال كاراجر في تصريحات حسب شبكة سكاي سبورتس : "صلاح يلعب في مركز الجناح وليس المهاجم الصريح، ولا أرى لاعب في البريميرليج يفعل ما يفعله صلاح ويلعب في مركز الجناح".





وحرص نجم ليفربول السابق على اختيار تشكيلة الموسم المثالية بالنسبة له، حيث جاءت التشكيلة كالتالي :-





حراسة المرمى: دين هندرسون (شيفيلد يونايتد)





خط الدفاع: أندي روبرتسون (ليفربول)، فيرجيل فان دايك (ليفربول)، جو جوميز (ليفربول)، تريند ألكسندر أرنولد (ليفربول)





خط الوسط: جاك جراليش (أستون فيلا)، جوردان هندرسون (ليفربول)، كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)





خط الهجوم: ساديو ماني (ليفربول)، سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي)، محمد صلاح (ليفربول)





الجدير بالذكر أن محمد صلاح قد شارك مع ليفربول هذا الموسم في 40 مباراة بجميع البطولات، حيث نجح في تسجيل 20 هدفا خلالها وصناعة 9 أهداف لزملائه.