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ضبط "فران" استولي على نص مليون جنيه من أموال الدعم بالقاهرة

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 01:01 م
بوابة الفجر
داليا عادل
تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على صاحب مخبز استولى على 543851 جنيه من أموال الدعم بالمقطم.

تعود الواقعة عندما تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة المقطم لاستيلائه على 543851 جنيهًا عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفه في الدقيق البلدى ببيعها في السوق السوداء، واستيلائه على المبلغ المالى مقابل إنتاج الخبز دون إنتاجه فعليًا طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المعنية.

وتم تحرير محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ومن ناحية أخرى، رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تتبع نشاط أربعة عشر عنصرا إجراميًا (مقيمين بمحافظة مطروح).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العناصر المشار إليها لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وتأسيس الشركات والأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات الفضاء والسيارات.


وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 250 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.


وفى سياق آخر، نجحت الادارة العامة لمباحث الأموال في ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بنطاق محافظتى الجيزة والمنيا.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص (يحمل جنسية إحدى الدول العربية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة) بمُمارسة نشاطًا واسع فى مجال التعامل بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية، مقابل عمولة يتحصل عليها عن كل مبلغ مالى يتم تحويله مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال ممارسته نشاطه غير القانونى بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وبحوزته ( 25 ألف جنيه مصرى – عملات أجنبية أخرى) وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بصحة الواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته حصيلة نشاطه.

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