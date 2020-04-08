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"كايرو ثري اي " تتقدم بالعرض النهائى للإستحواذ على حصص المساهمين بـ "النشا والجلوكوز"

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:26 م
المصرية للنشا والجلوكوز
المصرية للنشا والجلوكوز
نيفين سمير



تقدمت شركة كايرو ثري ايه الدولية للصناعات، بالعرض النهائي للإستحواذ علي أسهم المساهمين في شركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز ، حيث تقدمت لشراء أسهم القاهرة للدواحن  والتي يبلغ عددها 13,6مليون سهم في رأس مال الشركة ، وشراء أسهم أمريكانا  والتي يبلغ عددها 11,6 مليون سهم  ، ومجموعة أمريكانا للأغذية والمشروعات السياحية، والمالكة لعدد 20.5 مليون سهم،على أن يتم تقديم عرض شراء إجباري من قبل المشتري المحتمل.


وبحسب البيان  ،  ففقد أشار العرض النهائي إلى أنه نظرا لتداعيات وباء فيروس كورونا، وتأثر أسواق المال والأوضاع الاقتصادية بصفة عامة، فإن المشتري المحتمل يتقدم بعرض سعر بواقع 8.54 جنيه مصري للسهم الواحد، وسيقوم المشتري المحتمل وفقا للعرض النهائي، بتقديم ملف عرض الشراء الإجباري للهيئة العامة للرقابة المالية في موعد أقصاه يوم الثلاثء الموافق 14 أبريل 2020، شريطة قبول العرض النهائي من قبل المساهمين الرئيسيين.


كانت شركة القاهرة للدواجن ، قد أعلنت عن اجتماع مجلس الإدارة يوم الأحد الموافق 02/02/2020، والذي وافق فيه على العرض المقدم من قبل شركة كايرو ثري إية الدولية للصناعات وذلك لشراء 13,65 مليون سهم المملوكة للأولى في شركة المصرية لصناعة النشأ والجلوكوز .


ويتوزع هيكل الملكية لمساهمى شركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز الحالىكالاتي :

 1- مجموعة أمريكانا للأغذية والمشروعات السياحية بنسبة 40.99 %

2- الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية بحوالى 23.23% 

3- القاهرة للدواجن بحصة تقترب من 29.26% 

4- والباقى أسهم حرة التداول بواقع 8.5%.


وحققت شركة النشا والجلوكوز صافى الخسائر  بحوالي 17 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت 74.3 مليون جنيه في 2018.، وسجلت مبيعات خلال عام 2019  بلغت  نحو 967.8 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 909.2 مليون جنيه في 2018. 


وتعد شركة  كايرو ثرى أي مملوكة إلى شركة "سبارك كومديتيز" الإماراتية المملوكة لرجل الأعمال أيمن الجميل،لوالتي قامت خلال عام 2017 بالإستحواذ على 99% من أسهم الوطنية لمنتجات الذرة بقيمة 1.7 مليار ، وقريباً شترت نحو 50% من الأهرام للدواجن مقابل 340.2 مليون جنيه .

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