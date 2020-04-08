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نجم مازيمبي يرفض الأهلي

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 01:16 م
موليكا
موليكا
الفجر الرياضي

رفض جاكسون موليكا نجم فريق مازيمبي الكونغولي فكرة الانتقال إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية عقب انتهاء هذا الموسم.

 

وأغلق موليكا الباب أمام الأهلي لرفضه فكرة الرحيل للدوريات العربية وتفضيله الانتقال إلى أوروبا في الموسم المقبل.

 

وتلقى موليكا عرضين من مارسيليا الفرنسي وبازل السويسري للانتقال إلى أحدهما في الميركاتو الصيفي رغم المفاوضات الشفهية التي تلقاها من الأهلي.

 

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