قبل بدء الموسم الدرمي.. يوسف الشريف تريند بسبب "النهاية"



يذكر أن مسلسل" النهاية" تدور أحداثة حول كرة يوسف الشريف للتطور السريع والتكنولوجيا وسباق الزمن وهو يقوم بدور مهندس تكنولوجي ويحاول بكل الطرق وقف هذا التطور، وبسبب هذا تحولت حياتة لصراع واتخذت مسار آخر حيث أنة تم خطفة في أحداث المسلسل، وتعرض للكثير من الضغوطات.



يذكر أن مسلسل "النهاية" بطولة يوسف الشريف عمرو عبدالجليل محمود الليثي ناهد السباعي، محمد العمروسي، أحمد وفيق.



تصدر الفنان يوسف الشريف تريند موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" وذلك بسبب مسلسلة الجديد "النهاية" الذي سيغرض في رمضان القادم ، حيث أعتاد جمهور يوسف الشريف بعد كل عمل يقدمة، ان يهتمو بتفاصيل العمل.ولوحظ أن كل مسلسلات "يوسف" المتميزة فى رمضان مع كل حلقة إعتاد الجمهور علي مواقع التواصل الإجتماعي أن يبحثو عن لقطة مميزة فى المسلسل ويقومو بعمل إسقاط عليها في أرض الواقع، ولفت الجمهور إسم المسلسل "النهاية" وذلك لما تشهدة البلاد من تهديد لفيروس كورونا المستجد".