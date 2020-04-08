الجوازات تعلن تمديد فترة صلاحية استخدام تأشيرات "الخروج والعودة" لمدة ثلاثة أشهر

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بدأت المديرية العامة للجوازات بالمملكة في تمديد فترة صلاحية استخدام تأشيرات “الخروج والعودة” التي تنتهي فترة صلاحيتها من تاريخ 1 7 1441هـ، الموافق 25 2 2020م، حتى تاريخ 1 10 1441هـ، الموافق 24 5 2020م ولمدة ثلاثة أشهر إضافية مجانًا.



يأتي ذلك إنطلاقًا من جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين، المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد – 19)، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية، وإنفاذًا للتوجيهات الكريمة؛



ويشمل التمديد المقيمين من أصحاب المهن التجارية والصناعية الموجودين داخل المملكة الذين لم تستغل تأشيراتهم خلال مدة تعليق الدخول والخروج عبر منافذ المملكة.



وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن التمديد يتم آليًا من النظام دون مراجعة مقار الجوازات بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني ووزارة المالية، وبإمكان المستفيد الدخول عبر حسابه في منصة “أبشر” للاطلاع على الخدمة المقدمة له إلكترونيًا.



المديرية العامة للجوازات:

هي قطاع يتبع لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، وتقدم خدمات الإقامة في المملكة والقدوم إليها والمغادرة منها، وأعمال إصدار الجواز السعودي.



مهام المديرية العامة للجوازات

استقبال طلبات الحصول على جوازات سفر سعودية عن طريق إدارات الجوازات في المملكة وإصدارها لمن تتوافر فيهم الشروط النظامية.

تنظيم سفر المواطنين السعوديين إلى خارج المملكة وإنهاء إجراءات مغادرتهم وقدومهم.

تنظيم قدوم الوافدين إلى المملكة ودخولهم إليها بالصورة النظامية.

منح رخص الإقامة للوافدين الذين ألزم نظام الإقامة ضرورة حصولهم على رخص الإقامة كالقادمين بقصد العمل.

استقبال طلبات الحصول على تأشيرات الخروج النهائي وتأشيرات الخروج والعودة للوافدين المقيمين في المملكة.

استقبال ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام القادمين من خارج المملكة خلال كل موسم حج وإنهاء إجراءات دخولهم عبر منافذ المملكة البرية أو البحرية أو الجوية، وكذلك إنهاء إجراءات خروجهم بعد أداء مناسك الحج وتعقب سفر المتخلفين منهم.

مراقبة سلامة أوضاع الوافدين سواءً المقيمين بموجب أحكام نظام الإقامة أو القادمين بموجب تأشيرات دخول لفترات محدودة كالقادمين للحج أو العمرة أو الزيارة.

مكافحة أعمال التزوير واستعمال الوثائق والمستندات المزورة والعمل على تطوير جوازات السفر ووثائق الإقامة وتأشيرات السفر بما يحد من تزويرها.

تطبيق نظام وثائق السفر الصادر بالأمر السامي الكريم رقم م24 وتاريخ 2851421هـ واللائحة التنفيذية له الصادرة بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 7 وز وتاريخ 2391422هـ.

التصدي للفئات الممنوعة من السفر من المملكة وترقب الفئات الممنوعة من دخول المملكة والقيام بعمل الإجراءات اللازمة بشأنهم.

إعداد النشرات الإحصائية الخاصة بأعمال الجوازات المختلفة.

استحداث الإدارات والشعب والأقسام اللازمة في المديرية العامة للجوازات وفروعها بالمناطق والمحافظات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

إعداد اللوائح الداخلية للمديرية العامة للجوازات والإدارات المختصة بها.

الاتصال بالإدارات الحكومية الأخرى في المملكة والتنسيق معها حول الإجراءات المرتبطة بينها وبين المديرية العامة للجوازات.

إعداد النشرات الإعلامية الدورية التي توضح واجبات المواطن السعودي والوافد حول الأمور المتعلقة بأعمال الجوازات المختلفة.

تدريب العناصر البشرية وتأهيلها عسكريًا وفنيًا للقيام بأعمال الجوازات المختلفة وفتح أبواب الابتعاث أمام منسوبي المديرية العامة للجوازات داخليًا وخارجيًا.

إنشاء المباني اللازمة للمديرية العامة للجوازات وفروعها وتزويدها بالتجهيزات الضرورية اللازمة ودعمها بالقوى البشرية العاملة المدربة.



