بث مباشر.. مؤتمر صحفي عاجل لرئيس الوزراء

تقدم "الفجر"، خدمة البث المباشر عبر قناة "اكسترا نيوز"، من المؤتمر الصحفي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي سينطلق بعد قليل، للإعلان عن الموقف الرسمي بشأن قرار حظر التجول.





كان الدكتور مصطفى مدبولي، ترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الأربعاء، للمرة الثالثة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بإجراءات التصدي لفيروس "كورونا" المستجد، وإجراءات تحويل الحالات المصابة إلى المدن الجامعية ونُـزل الشباب، وكذا آلية صرف المنحة التي قررها رئيس الجمهورية للعمالة غير المنتظمة المتضررة، وعدد من القضايا والملفات الأخرى ذات الأولوية العاجلة.





واستهل "مدبولي" الاجتماع بتوجيه خالص الشكر والتقدير للقائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، وضباط وأفراد القوات المسلحة، على التجهيزات والاستعدادات التي تم استعراضها أمس، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في إطار الوقوف جنبًا إلى جنب القطاع المدني في التصدي لفيروس " كورونا" المستجد، ومساندته من خلال تسخير كافة الإمكانات المتاحة لديه في سبيل ذلك.







