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توقعات بانكماش الاقتصاد الألماني 9.8% خلال الربع الثاني

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:55 م
بوابة الفجر
تشير توقعات بعض المعاهد في ألمانيا غلى أن الاقتصاد الألماني الذي يعد أكبر اقتصاد في أوروبا سينكمش على الأرجح 9.8 % في الربع الثاني، وهو أكبر انخفاض منذ بدء تسجيل البيانات في 1970، بسبب إجراءات العزل العام المفروضة للمساهمة في إبطاء انتشار فيروس كورونا.

وأضافت المعاهد أن ذلك سيكون أكثر من مثلي الانخفاض المسجل في الربع الأول من 2009، حين كانت ألمانيا في خضم الأزمة المالية.

وألمانيا في إجراءات عزل عام افتراضية منذ أسابيع. وأُغلقت المدارس والمتاجر والمطاعم والمنشآت الرياضية وأوقفت الكثير من الشركات الإنتاج للحد من انتشار المرض.

وقالت كبرى معاهد الأبحاث الاقتصادية إن الاقتصاد سينكمش على الأرجح بنسبة 1.9 بالمئة في الفترة بين يناير كانون الثاني ومارس .

وذكرت رويترز في وقت سابق نقلا عن مصادر قولها إن اقتصاد ألمانيا سينكمش على الأرجح 4.2 بالمئة في العام الجاري وسينمو 5.8 بالمئة في العام المقبل.

وقالت المعاهد التي تشكل توقعاتها الأساس للتنبؤات الاقتصادية الخاصة بالحكومة نفسها ”جائحة فيروس كورونا تسبب ركودا عميقا في ألمانيا“.

وأضافت المعاهد أن معدل البطالة في ألمانيا سيسجل 5.9 بالمئة في ذروته.


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