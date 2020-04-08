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القبض على مواطنين خالفوا أمر منع التجول في الرياض

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 01:14 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه تم القبض على شخصين وذلك بعد قيامهم بمخالفة حظر التجول.

وقال التويجري إنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله شخص يقود مركبته ومعه آخر في صندوق الأمتعة الخلفي، مخالفًا بذلك لأمر منع التجول، ويوثق ذلك وينشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية، عن القبض عليهما وهما (مواطنان في العقدين الثالث والرابع).

وأضاف التويجري جرى إيقافهما واتخذت الإجراءات النظامية، لإحالتهما إلى النيابة العامة.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، إنه في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في مواجهة جائحة وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وتنفيذًا لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيها وسلامتهم، فقد تقرر ما يلي:

*أولًا: يكون حظر التجول على مدار 24 ساعة يوميًا في مدن: (الرياض، تبوك، الدمام، الظهران، الهفوف)، وكذلك في محافظات: (جدة، الطائف، القطيف، الخبر) كافة، مع استمرار منع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتبارًا من تاريخه وحتى إشعار آخر.

ولا يشمل حظر الدخول والخروج الفئات المستثناة من منسوبي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص، الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع.

*ثانيًا: يسمح في أضيق نطاق للسكان بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط؛ مثل الرعاية الصحية والتموين، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، وفي الفترة من السادسة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا.

ويقصر التنقل بالسيارات داخل الأحياء السكنية خلال هذه الفترة على شخص واحد فقط، بالإضافة إلى قائد المركبة، لتقليل المخالطة إلى الحد الأدنى.

*ثالثًا: منع ممارسة العمل بأي أنشطة تجارية، عدا عمل المرافق الصحية والصيدليات، ومحلات بيع المواد التموينية، ومحطات الوقود، ومحلات الغاز، والخدمات البنكية، وأعمال الصيانة والتشغيل، وفنيي السباكة والكهرباء والتكييف، وخدمات إيصال الماء وكذلك صهاريج الصرف الصحي.

وهناك لجنة مختصة في وزارة الداخلية تقوم بمراجعة دورية للأنشطة المستثناة؛ حيث تقوم بتحديثها بشكل مستمر، بحسب تقييم تضعه اللجنة.

وتناشد الداخلية الجميع بأن يكون الخروج من المنازل للبالغين وفي الحالات الضرورية فقط؛ وذلك حرصًا على حماية الأطفال من أسباب انتقال العدوى، وأن يتم استخدام خدمات التوصيل عن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية، لطلب الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها من السلع والخدمات المستثناة وتوصيلها إلى المنازل.

كما تؤكد للعموم على أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة، للحفاظ على الصحة العامة ومنع تفشي فيروس كورونا، وأنها تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية المختصة.

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