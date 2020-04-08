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الطريقة الصحيحة لأداء صلاة التسابيح.. وهذا هو الدعاء المفضل قوله

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 01:07 م
بوابة الفجر
صلاة التسابيح، تعمل صلاة التسابيح على تفريج الهموم والكروب، وخاصة في تلك الفترة، حيث كشفت دار الإفتاء المصرية عن طريقة أداء صلاة التسابيح تفريجا للهموم وخاصة في فترة إنتشار فيروس كورونا.

ومن هنا، ننشر لكم طريقة صلاة التسابيح للتقرب لله عز وجل والدعاء والتضرع له لتفريج الكرب سريعا.

صلاة التسابيح
وصلاة التسابيح هى4 ركعات، يقرأ المصلي في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، ثم يقول بعدها "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر" 15 مرة.

ويركع المصلي ويكرر هذا التسبيح وهو راكع 10 مرات، ثم يرفع رأسه من الركوع فيقول هذا التسبيح 10 مرات، ويكرر ذلك أيضا عند الاعتدال بعد الرفع من الركوع.

ثم يهوى ساجدا فيقول هذا التسبيح وهو ساجد 10 مرات، وعندما يرفع رأسه من السجود فيقول هذا التسبيح 10 مرات في الجلوس بين السجدتين، ثم يسجد السجدة الثانية فيقوله وهو ساجد 10 مرات، ثم يرفع رأسه فيقوله 10 في الجلوس.

دعاء صلاة التسابيح 
قال الطبرانى فإذا فرغت فقل بعد التشهد وقبل السلام "اللهم إنى أسألك توفيق أهل الهدى، وأعمال أهل اليقين، ومناصحة أهل التوبة، وعزم أهل الصبر، وجد أهل الخشية، وطلب أهل الرغبة، وتعبد أهل الورع، وعرفان أهل العلم حتى أخافك.
 
وعن أفضل الأدعية التي يمكن قولها بعد صلاة التسابيح "اللهم إنى أسألك مخافة تحجزنى عن معاصيك، حتى أعمل بطاعتك عملا أستحق به رضاك وحتى أناصحك بالتوبة خوفا منك، وحتى أخلص لك فى النصيحة حبا لك، وحتى أتوكل عليك فى الأمور كلها، حسن ظنى بك، سبحان خالق النور".
 
سبب تسمية صلاة التسابيح بهذا الإسم
سميت صلاة التسابيح بهذا الاسم نسبة إلى اشتمالها على التسابيح كثيرا، فيقول المصلي صيغة التسبيح "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر"، 75 مرة في كل ركعة.

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