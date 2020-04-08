مؤش سوق دبي المالي يهبط 1.03% بختام تعاملات اليوم





سوق دبى المالى





أنهي سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 1.03% خاسراً 18.42 نقطة ليغلق عند مستوى 1767.03 نقطة، بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها العقارات ، وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 157.1 مليون سهم محققة ما قيمته 181.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 4322 صفقة لعدد 31 سهما، وارتفعت 6 أسهم، فيما انخفض 25 سهما.

وتراجعت 7 قطاعات بسوق دبي المالي، على رأسها قطاع السلع بنسبة 4.35%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 2.93%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 2.73%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.19%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.49%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع البنوك وحيدا بنسبة 0.66%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة بسوق دبي المالي، سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 6.09%، ثم سهم بنك الإمارات دبى الوطنى بنسبة 3.58%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 5%، ثم سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 5%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 18.5 مليون ورقة بقيمة 42.7 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 2.55%