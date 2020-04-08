Advertisements

مؤش سوق دبي المالي يهبط 1.03% بختام تعاملات اليوم

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 01:15 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير

سوق دبى المالى

أنهي سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء،  علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 1.03% خاسراً 18.42 نقطة ليغلق عند مستوى 1767.03 نقطة، بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها العقارات ، وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 157.1 مليون سهم محققة ما قيمته 181.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 4322 صفقة لعدد 31 سهما، وارتفعت 6 أسهم، فيما انخفض 25 سهما.
 
وتراجعت 7 قطاعات  بسوق دبي المالي، على رأسها قطاع السلع بنسبة 4.35%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 2.93%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 2.73%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.19%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.49%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع البنوك وحيدا بنسبة 0.66%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة بسوق دبي المالي،  سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 6.09%، ثم سهم بنك الإمارات دبى الوطنى بنسبة 3.58%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 5%، ثم سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 5%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 18.5 مليون ورقة بقيمة 42.7 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 2.55%

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

مدير معهد الحشرات يكشف حقيقة انتقال "كورونا" عن طريق الحشرات

منذ حوالي 14 ساعة

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية المعتمدية في الجيزة

منذ حوالي 3 ساعات

إلغاء أول دوري في العالم بسبب كورونا.. تعرف عليه

منذ حوالي 8 ساعات

أخيرا.. ترامب يكشف عن أدوية جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة: تسجيل 128 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..وارتفاع الوفيات

منذ حوالي 17 ساعة

5 قرارات نارية من وزير التعليم لردع أصحاب المصالح والمحرضين

منذ حوالي 11 ساعة

توفيق عبد الحميد يكشف حقيقة تحويل سيارته إلى "تاكسي"

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل - كهربا يوجه رسالة إلى الجماهير

منذ حوالي 19 ساعة

رئيس الوزراء يعقد مؤتمرًا صحفيًا لحسم تجديد حظر التجول

منذ ساعتين و 29 دقيقة

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر.. مؤتمر صحفي عاجل لرئيس الوزراء

منذ ثلث ساعة

وزرارة البترول تستعد لإعلان أسعار البنزين والسولار الجديدة

منذ حوالي 16 ساعة

تفاصيل قرض المليون جنيه لأصحاب المشروعات الصغيرة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

بالأسماء.. أمن القاهرة يجرى حركة تنقلات محدودة بصفوف المباحث

منذ حوالي 17 ساعة

مدبولي يكشف تفاصيل جديدة عن منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا في حالات الوفاة اليومية بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

مؤشر سوق دبي يصعد 0.64% بختام التعاملات

قطاع البنوك يقود سوق دبي المالي للتراجع بمستهل التعاملات

مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.19% بمستهل جلسة الخميس

مؤشر سوق دبي يهبط 3% بختام تعاملات جلسة الأحد

قطاع البنوك يقود سوق دبي المالي للهبوط 0.42% بختام تعاملات الإثنين

تراجع مؤشر سوق دبى المالى بختام تعاملات جلسة الأحد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:41 ص

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية المعتمدية في الجيزة

10:36 ص

أخيرا.. ترامب يكشف عن أدوية جديدة لفيروس كورونا

08:24 ص

بث مباشر.. مؤتمر صحفي عاجل لرئيس الوزراء

01:10 م

توفيق عبد الحميد يكشف حقيقة تحويل سيارته إلى "تاكسي"

12:20 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر