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الهند تدرس تضييق نطاق تأمين النقاط الساخنة لفيروس كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 01:13 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
صرح مسؤولين هنود، اليوم الأربعاء، بأن سلطات الهند تدرس خطط لإغلاق النقاط الساخنة لفيروس كورونا في دلهي ومومباي وأجزاء من الجنوب مع تخفيف القيود في أماكن أخرى كطريقة للخروج من إغلاق لمدة ثلاثة أسابيع تسبب في ضائقة اقتصادية عميقة.

وقال مسؤولو الصحة، إن مثل هذا الانتشار الجغرافي المنحرف يعزز الحالة من أجل نهج أكثر استهدافًا يتم بموجبه تطويق المنطقة المتضررة والمنطقة المجاورة لها، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز".

ينتهي الإغلاق الشامل لسكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة لمنع وباء COVID-19، وهو أمراض الجهاز التنفسي التي يسببها الفيروس، في 14 أبريل، ومن المقرر أن يتخذ رئيس الوزراء ناريندرا مودي قرارًا هذا الأسبوع بشأن تمديده.

وزادت مشاهد العمال المهاجرين الفقراء وعائلاتهم الذين يمشون مسافات طويلة على الطرق السريعة الفارغة إلى منازلهم في الريف الضغط على مودي لإعادة فتح أجزاء من ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.

تم تتبع أكثر من 80٪ من الحالات الإيجابية لفيروس كورونا إلى 62 منطقة - أقل من 10٪ من مساحة اليابسة في الهند - وفقًا للبيانات الحكومية.

وتتركز هذه في ولاية ماهاراشترا الغربية، موطن العاصمة المالية مومباي ودلهي والولايات الجنوبية تاميل نادو وتيلانجانا وكيرالا.

لم تبلغ أجزاء كثيرة من البلاد عن حالة واحدة.

وقال السكرتير المشترك لوزارة الصحة، لاف أغاروال، في قيادة جهود مكافحة تفشي المرض: "لإدارة فيروس كورونا، نحن نعمل على استراتيجية احتواء التجمع".

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