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لبنان يسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 01:22 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة في لبنان، اليوم الأربعاء، 7 إصابات بفيروس كورونا لدى لبنانيين عادوا من إسبانيا، فضلا عن 4 إصابات أخرى لدى مغتربين عائدين من فرنسا.

 

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية، إلى أنه سيتم تحويل المصابين إلى المستشفى تباعا، مع التشديد على تطبيق الحجر الصحي المنزلي المشدد للحالات السلبية.

 

وقالت الصحة اللبنانية، إنه سيتم الإعلان عن نتائج الفحوصات التي أجريت لركاب عائدين من إسطنبول ولاغوس فور صدورها في وقت لاحق.

 

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن عدد الوفيات في لبنان بسبب فيروس كورونا، بلغ 19 حالة منذ 21 فبراير الماضي، فيما ارتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 559 شخصا.

 

ولم تسجل أي حالات وفاة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

 

وبلغ عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد حول العالم، حوالي 76 ألف شخص، وأكثر من مليون مصاب حول العالم منذ ظهور الفيروس في بؤرته بمدينة ووهان الصينية في ديسمبر.

 

ويستمر وباء كورونا، في حصد الأرواح يوم بعد يوم، تحاول حكومات الدول المتعددة فرض إجراءات استثنائية في محاولة لاحتوائه

 

ولا يزال أكثر من ثلاثة مليارات نسمة معزولين داخل منازلهم في جميع القارّات، في غياب لقاح أوعلاج مثبت للوباء.

 

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

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