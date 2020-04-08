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عمرو سعد: "حظر التجول فرصة لترتيب الحسابات"

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 01:22 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

حل الفنان عمرو سعد ضيفاً على برنامج "القاهرة الآن" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "العربية الحدث"، حيث تحدث عن أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مؤكداً أنها جددت الثقة في أداء الدولة مع الأزمات، موجهًا حديثه لوزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد: "متزعليش من هزار الشعب، إحنا شعب بنحب الضحك، إحنا مقدرين مجهودك جدًا، والتاريخ هيكتبه ومش هينساه"، وذلك رداً على تداول صورة لها بشيء من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف سعد إن الأزمة الحالية قضت على الأنانية في العالم، كون فيروس صغير يُهدد حياة العالم، مردفاً: "منعنا من الخروج من البيت، وهو درس كبير جدًا، كان زمان كل واحد مشغول في حياته وخلاص".

وتابع: "حظر التجول ده فرصة كبيرة مولودة من رحم الأزمة، إننا نقعد مع بعضنا، والحظر فرصة لإعادة الدفء للعلاقات الانسانية التي افتقدناها في زحمة الحياة، الحظر فرصة لإعادة تقييم النفس وترتيب الحسابات.

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