Advertisements

شقيق الملحن خالد عادل لـ"الفجر الفني": تامر حسني تكفل بمصاريف علاجه

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 01:56 م
بوابة الفجر
نور طلعت

اعتذر أمس المهندس حسام شقيق الملحن خالد عادل، عن ظهور أخيه في بث مباشر عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، واستغاثته بالنجم تامر حسني لمساعدته، في نقله إلى مستشفى آخر، حيث إنه محتجز حاليًا بغرفة العناية المركزة بمستشفى شبرا.

موضحًا أن شقيقه لديه تسمم دموى حاد بسبب التهاب خلوى حاد بقدمه اليسرى، حيث من ضمن أعراض التسمم الدموى الهزيان وتخيلات لأشياء غير حقيقية وعدم وعى كامل وخلل فى عملية الإدراك والنطق

حصل "الفجر الفني" على مقطع فيديو من المهندس حسام، يؤكد به على متابعة الفنان تامر حسني وشقيقه حسام، يوميًا تطور الحالة الصحية للملحن خالد وتحملهم جميع تكاليف العلاج، ولم يقصروا في أي شئ حتى الآن، ثم اعتذر عن الفيديو الذي نشره خالد، مشددًا على عدم وعيه الكامل لأنه مريضًا.

وأضاف أنه سيتم نقل شقيقه خلال الساعات القادمة إلى مستشفى الأندلسة بالمعادي".

ومن جانبه قال الشاعر عمرو تيام في تصريح خاص ل"الفجر الفني"شهادة حق قدام ربنا، الجميع لا يعلم كافة التفاصيل ولكن تامر لم يقصر في أي شئ سواء مادي أو معنوي منذ يوم 23 مارس عندما أبلغته بالحالة الصحية للملحن خالد عادل".

أما الشاعر تامر حسين، عقب انتشار فيديو خالد عادل، على السوشيال ميديا كتب عبر حسابه الخاص
بالفيسبوك،: "ربنا يعافى أخى وصديقى الملحن خالد عادل ويقوم بالف سلامة كل إخواته فى ضهره وشهادة حق ل الأمانة تامر حسنى مش مقصر من أول يوم الله يباركله ويزيده جدع وأبن أصول مع صاحبه... وكلنا سند وف ضهر خالد ربنا يقومه ب الف سلامة".

والشاعر رمضان محمد كتب على الفيسبوك: "كلمت دلوقتي تامر حسني بخصوص حالة  خالد عادل،
وتامر عند وعده وأكدلى إنه مبيسيبوش لحظه واحده وهيعمل اللازم محدش يقلق".

جدير بالذكر أن أخر تطورات الحالة الصحية للملحن خالد عادل هو انتظار قرار دكتور الجراحة والأوعية الدموية لمعرفة سبب حدوث التسمم الدموي، والهبوط الدائم بالضغط.

ويتم علاج خالد حاليا من وجود مياه على الرئة والقلب مع متابعة مستوى الضغط ونسبة التسمم الدموي بالجسم، وعلاج الالتهاب الخلوي.

أخبار تهمك

مفاجأة غير متوقعة.. الفياجرا تستخدم في القضاء على فيروس كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية المعتمدية في الجيزة

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الوزراء: نخشى الوصول لهذا الرقم يوميا في مصابي كورونا

منذ أقل من ساعة

تأكيدًا لانفراد "الفجر".. الحكومة تعلن تمديد فترة حظر التجول

منذ ساعة

برشلونة يتفوق على باريس ويحسم الصفقة الأولى

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا في حالات الوفاة اليومية بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا جديدا بشأن فترة حظر التجوال

منذ ساعة

أخيرا.. ترامب يكشف عن أدوية جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

إلغاء أول دوري في العالم بسبب كورونا.. تعرف عليه

منذ حوالي 9 ساعات

إبراهيم فايق يفجر مفاجأة قوية بشأن صفقات الزمالك في الصيف

منذ 40 دقيقة

رسميًا| تقليل عدد ساعات حظر التجول.. والحكومة تتبرع بـ 20% للمتضررين من كورونا

منذ أقل من ساعة

مدير معهد الحشرات يكشف حقيقة انتقال "كورونا" عن طريق الحشرات

منذ حوالي 15 ساعة

وزرارة البترول تستعد لإعلان أسعار البنزين والسولار الجديدة

منذ حوالي 17 ساعة

بالأسماء.. أمن القاهرة يجرى حركة تنقلات محدودة بصفوف المباحث

منذ حوالي 18 ساعة

رئيس الوزراء يوجه تحذيرا للمصريين بمناسبة قرب عيد القيامة ورمضان

منذ 37 دقيقة

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:41 ص

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا جديدا بشأن فترة حظر التجوال

01:42 م

رئيس الوزراء: نخشى الوصول لهذا الرقم يوميا في مصابي كورونا

01:52 م

مفاجأة غير متوقعة.. الفياجرا تستخدم في القضاء على فيروس كورونا

02:17 م

تأكيدًا لانفراد "الفجر".. الحكومة تعلن تمديد فترة حظر التجول

01:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر