شقيق الملحن خالد عادل لـ"الفجر الفني": تامر حسني تكفل بمصاريف علاجه





موضحًا أن شقيقه لديه تسمم دموى حاد بسبب التهاب خلوى حاد بقدمه اليسرى، حيث من ضمن أعراض التسمم الدموى الهزيان وتخيلات لأشياء غير حقيقية وعدم وعى كامل وخلل فى عملية الإدراك والنطق



حصل "الفجر الفني" على مقطع فيديو من المهندس حسام، يؤكد به على متابعة الفنان تامر حسني وشقيقه حسام، يوميًا تطور الحالة الصحية للملحن خالد وتحملهم جميع تكاليف العلاج، ولم يقصروا في أي شئ حتى الآن، ثم اعتذر عن الفيديو الذي نشره خالد، مشددًا على عدم وعيه الكامل لأنه مريضًا.



وأضاف أنه سيتم نقل شقيقه خلال الساعات القادمة إلى مستشفى الأندلسة بالمعادي".



ومن جانبه قال الشاعر عمرو تيام في تصريح خاص ل"الفجر الفني"شهادة حق قدام ربنا، الجميع لا يعلم كافة التفاصيل ولكن تامر لم يقصر في أي شئ سواء مادي أو معنوي منذ يوم 23 مارس عندما أبلغته بالحالة الصحية للملحن خالد عادل".



أما الشاعر تامر حسين، عقب انتشار فيديو خالد عادل، على السوشيال ميديا كتب عبر حسابه الخاص

بالفيسبوك،: "ربنا يعافى أخى وصديقى الملحن خالد عادل ويقوم بالف سلامة كل إخواته فى ضهره وشهادة حق ل الأمانة تامر حسنى مش مقصر من أول يوم الله يباركله ويزيده جدع وأبن أصول مع صاحبه... وكلنا سند وف ضهر خالد ربنا يقومه ب الف سلامة".



والشاعر رمضان محمد كتب على الفيسبوك: "كلمت دلوقتي تامر حسني بخصوص حالة خالد عادل،

وتامر عند وعده وأكدلى إنه مبيسيبوش لحظه واحده وهيعمل اللازم محدش يقلق".



جدير بالذكر أن أخر تطورات الحالة الصحية للملحن خالد عادل هو انتظار قرار دكتور الجراحة والأوعية الدموية لمعرفة سبب حدوث التسمم الدموي، والهبوط الدائم بالضغط.



ويتم علاج خالد حاليا من وجود مياه على الرئة والقلب مع متابعة مستوى الضغط ونسبة التسمم الدموي بالجسم، وعلاج الالتهاب الخلوي.



اعتذر أمس المهندس حسام شقيق الملحن خالد عادل، عن ظهور أخيه في بث مباشر عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، واستغاثته بالنجم تامر حسني لمساعدته، في نقله إلى مستشفى آخر، حيث إنه محتجز حاليًا بغرفة العناية المركزة بمستشفى شبرا.