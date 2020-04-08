إصابات كورونا تتجاوز 4 آلاف في ماليزيا

سجلت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الأربعاء، 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب وزارة الصحة في ماليزيا، ارتفع عدد إجمالي الإصابات إلى 4119، بعد تسجيل 156 إصابة جديدة.

وأعلنت الصحة الماليزية، تسجيل حالتين وفاة، أحدهما مواطن باكستاني حضر تجمعا دينيا ضخما كان مصدر لإصابة أكثر من 1000 حالة في البلاد.

وتسبب تفشي فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، في رعب عالمي.

أعراض فيروس كورونا الجديد

يمكن أن تسبب فيروسات كورونا مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الحمى والسعال وضيق التنفس والتهاب الحلق وسيلان الأنف. معظم إصابات فيروس كورونا تسبب مجرد نزلات البرد؛ وهناك سلالات أكثر شدة يمكن أن تؤدي إلى التهاب رئوي حاد يتطلب العلاج في المستشفى. يشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أن أعراض فيروس كورونا الجديد تشمل "الحمى والأعراض التي تصيب الجزء الداخلي من مرض الجهاز التنفسي (مثل السعال وصعوبة التنفس)." وتشمل عوامل الخطر السفر في الآونة الأخيرة إلى بعض المناطق المتضررة أو الاتصال بشخص يشتبه في إصابته بالفيروس.