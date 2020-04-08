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مفاجأة.. مهاجم أجنبي على رادار الأهلي

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 01:57 م
بوابة الفجر

يستهدف النادي الأهلي التعاقد مع مهاجم نادي مازيمبي الكونغولي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.

وأظهر النادي الأهلي اهتمام كبير بالتعاقد مع جاكسون موليكا مهاجم نادي مازيمبي في الصيف القادم.

ودخل النادي الأهلي في مفاوضات مع وكيل أعمال موليكا خلال الأيام القليلة الماضية لمعرفة مطالب مازيمبي المادية لبيع اللاعب بالاضافه إلى إقناعه بالانضمام إلى النادي.

وينتظر النادي الأهلي رد وكيل أعمال اللاعب النهائي خلال الساعات القليلة القادمة لحسم الصفقة.

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