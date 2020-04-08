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مفاجأة.. الكشف عن وجهة بوتشيتينو المقبلة

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:00 م
بوتشيتينو
بوتشيتينو
أحمد عصام
اقترب المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني السابق لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي من العودة إلى التدريب مرة أخرى بعد غيابه لفترة بعدما تمت إقالته من تدريب السبيرز.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة ‏ماركا، إن بوتشيتينو ينتظر وجهته القادمة، وإن لدى المدرب الأرجنتيني سمعة طيبة بين مشجعي النادي ولم يقل إعجابه بريال مدريد. 

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، إن بوتشيتينو بدون وظيفة منذ أن تم أقالته ظن توتنهام في نوفمبر 2019، ويعد نادي مانشستر يونايتد هو أحد الأندية التي تم ربطها ببوتشيتينو في الفترة الأخيرة، بينما أيضاً يتم ذكره خلال فترة زيدان الحالية في ريال مدريد وأنه سيكون بديل له.

‏وذكرت صحيفة الماركا، إن كانت هناك فرصة لبوتشيتينو لتولي تدريب الفريق الأبيض في صيف عام 2018 بعد استقالة زيدان لكن دانييل لافي رفض التفاوض على رحيل الارجنتيني.

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