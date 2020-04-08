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إبراهيم فايق يفجر مفاجأة قوية بشأن صفقات الزمالك في الصيف

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:03 م
بوابة الفجر
فجر الإعلامي إبراهيم فايق مقدم برامج قناة "أون تايم سبورت" مفاجأة قوية بشأن صفقات نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد إبراهيم فايق أن نادي الزمالك ينوي التعاقد مع 8 صفقات دفعة واحده في الصيف القادم لتدعيم صفوف الفريق.

وكشف إبراهيم فايق أن صفقات الزمالك الثمانية التي ينوي ضمها في الصيف هم كريم العراقي وعمر جابر وعلى فوزي واحمد ايمن منصور ونبيل دونجا ومحمود حمادة و الانجولى اري بابل وحسام حسن.

وسيبدأ نادي الزمالك في الساعات القليلة القادمة في التفاوض مع أندية هؤلاء اللاعبين لإنهاء الاتفاق مع أسرع وقت معهم وضمهم قبل أن يدخل أي نادي في المنافسة.

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