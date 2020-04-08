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توني كروس يرفض تخفيض راتبه بسبب فيروس كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:05 م
توني كروس
توني كروس
وكالات

رفض توني كروس نجم ريال مدريد الإسباني فكرة تخفيض رواتب اللاعبين والتي يدرسها فلورنتينو بيريز رئيس النادي، خلال الوقت الراهن بحسب مصادر مقربة من النادي.

 

وقال كروس في تصريحات لقناة "SWR" الألمانية، الأربعاء: "لا أفضل خصم جزء من راتبي، يجب أن أحصل على الراتب كاملاً، وأنا من أحدد الجهة التي تستحق التبرع".

 

وأشار إلى أن التبرع للنادي فكرة غير صحيحة بالمرة، لأن هناك أشخاص ومؤسسات أجدر بالحصول على المال في الوقت الحالي، بدلاً من فرق وأندية كرة القدم.

 

يذكر أن إدارة النادي الملكي تفكر في خصم جزء من رواتب اللاعبين بالفترة الحالية، بسبب الأزمة المالية الناتجة عن إيقاف المسابقات الرياضية في أوروبا والعالم.

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