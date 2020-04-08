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الوزراء: تمديد حظر التجوال في مصر لمدة أسبوعين إضافيين لمجابهة "كورونا"

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:07 م
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
قامت الحكومة المصرية بالإعلان عن تمديد حظر التجوال في مصر لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والحد من انشاره.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، في المؤتمر الصحفي الذي تم انعقاده اليوم الأربعاء، أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات المتبعة خلال الأسبوعين الماضيين، والتي من بينها استمرار تعليق حركة الطيران، والغلق الجزئي للعمل في كافة المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة، للحد من انتشار الفيروس. 

وأعلن مدبولي، أنه سيتم تقليص ساعات حظر التجول ساعة واحدة، ليبدأ يوميًا من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 6 صباحًا، لتقليص فرص التزاحم في السير، قبل ساعات الحظر. 

وقال مدبولي، إن أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في مصر، لازالت في الحدود الآمنة، مشيدًا بالتزام المواطنين بالتعليمات الخاصة بمواجهة هذا الوباء، مشددًا على ضرورة استمرار المصريين في الالتزام بتطبيق الإجراءات التي تفرضها الحكومة للحد من انتشار المرض.

وأكد مدبولي، أن أعداد المصابين بفيروس كورونا مطابقة لسيناريوهات وتوقعات وتقديرات الحكومة فيما يتعلق بانتشار الفيروس، محذرًا من ارتفاع كبير، قد ينتج عن عدم الالتزام بالتعليمات الحكومية، فيما يخص مواجهة انتشار الفيروس.

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