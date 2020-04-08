تفاصيل استرداد 154 فدانًا من أراضي الدولة بالمنيا

قال اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا: إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن الإقليم تواصل تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة والبناء المخالف للقانون، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وصد كل من تسول له نفسه استغلال الظروف التي تمر بها البلاد.





وأوضح في بيان اليوم الأربعاء، أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية أزالت أمس الثلاثاء عدد 23 حالة، منها 154 فدان على أراضي زراعية، و70 حالة إزالات مباني على مساحة 9408م2، ليصبح إجمالي ما تم استرداده خلال الفترة من 25 مارس حتى أمس الثلاثاء، 1079 فدانا و3 قيراط و14 سهم، بعدد 268 حالة إزالة فورية واسترداد حالات زراعة، و261 حالة مباني تم عمل إزالة فورية لهم واستردادهم على مساحة 1079 م2.





وفى الوحدة المحلية لمركز ملوي، تم إزالة 4 حالات، منها حالة تعد على اراضي زراعية بمساحة 12 سهم وحالة بمجلس قروي تونا الجبل بمساحة 160م2 املاك دولة وازالة 2 حالة تعدى على اراضي زراعية بمساحة 2 قيراط بمجلس قروي تنده.





كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص 18 حالة تعدى، بقرية أبوقرقاص البلد، وتم تحرير محضرين مخالفات مباني.





وفى مركز ديرمواس، أزالت الوحدة المحلية 11 حالة على ارض أملاك حماية النيل بقرية العمارية الغربية على مساحة 300م2.





وأزالت الوحدة المحلية لمركز مغاغة 11 حالة، منها 7 حالات على أرض زراعية بمساحة 1300م2، و4 حالات إصلاح بمساحة 700 م2، بقرية أبا البلد.





وفى مركز بنى مزار، تم إزالة 24 حالة تعديات بالبناء على أرض أملاك دولة على مساحة 3100 م2 بنجع اولاد حمدان والمسايدة ونجع العرب بالطريق الصحراوى الشرقى لمركز بنى مزار.



