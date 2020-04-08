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"المصريين " و"العرب" يسجلون مشتريات بالبورصة تصل لـ 417.9 مليون خلال تعاملات اليوم
الأربعاء 08/أبريل/2020 - 01:58 م
نيفين سمير
أخبار البورصة المصرية
وسجلت مبيعات الأجانب بالبورصة المصرية اليوم الاربعاء حوالي 418 مليون جنيه ، فيما سجلت مشتريات المصريين والعرب نحو 139.5 مليون جنيه و 278.4 مليون جنيه علي التوالي.
إستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية علي نسبة 27.7% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 26.3%، والعرب على 5.9% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 87.4% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة12.5%.
ومال صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 3.7 مليون جنيه، 4.2 مليون جنيه، 59.8 مليون جنيه، 71.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 9.1 مليون جنيه، 130.4 مليون جنيه، على التوالي.
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات مدفوعة بمشتريات المصريين والعرب .
وربح رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 549.1 مليار جنيه.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.9% ليغلق عند مستوى 10095.5نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 1047.8 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة1.15% ليغلق عند مستوى 1066.5 نقطة.
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