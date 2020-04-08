"المصريين " و"العرب" يسجلون مشتريات بالبورصة تصل لـ 417.9 مليون خلال تعاملات اليوم





أخبار البورصة المصرية





وسجلت مبيعات الأجانب بالبورصة المصرية اليوم الاربعاء حوالي 418 مليون جنيه ، فيما سجلت مشتريات المصريين والعرب نحو 139.5 مليون جنيه و 278.4 مليون جنيه علي التوالي.





إستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية علي نسبة 27.7% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 26.3%، والعرب على 5.9% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 87.4% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة12.5%.





ومال صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 3.7 مليون جنيه، 4.2 مليون جنيه، 59.8 مليون جنيه، 71.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 9.1 مليون جنيه، 130.4 مليون جنيه، على التوالي.