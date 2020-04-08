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أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 8-4-2020 في السوق المحلي

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:09 م
بوابة الفجر

تأثرت أسعار مواد البناء في اسواق العالم كافة بما فيها الحديد والأسمنت من أزمة فيروس كورونا، حيث استقر سعر طن الأسمنت في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 8-4-2020 عند نفس معدلاته السابقة في ظل انخفاض معدلات الطلب.


أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم

مسلح العربية للأسمنت 813 جنيهًا للطن

النصر من العربية للأسمنت  785 جنيهًا للطن

سعر أسمنت أسيوط "المهندس" 810 جنيه للطن

أسمنت أسيوط "الفهد"  ليسجل 755 جنيها للطن

أسمنت المنيا أسيك  ليسجل785 جنيهًا للطن

أسعار أسمنت حورس 783 جنيهًا للطن

أسعار أسمنت الصخرة سجل  770 جنيهًا للطن

أسعار أسمنت لافارج المخصوص سجل 790 جنيهًا للطن

سعر أسمنت أسوان استقر ليسجل سعر 770 جنيهًا للطن

سعر أسمنت العسكري سجل 780 جنيهًا للطن

أسمنت سيناء سجل 778 جنيهًا للطن

سعر أسمنت حلوان  803 جنيهًا للطن

سعر أسمنت مصر بني سويف  800 جنيهًا للطن

أسمنت السويدي سعر 813 جنيهًا للطن

سعر أسمنت المسلة سجل 770 جنيهًا للطن

سعر أسمنت العسكري بني سويف استقر ليسجل 780 جنيهًا للطن

سعر سيناء ابيض عادة سجل سعر 2500 جنيهًا للطن

سعر سوبر سيناء سجل سعر 2460 جنيهًا للطن

سعر سوبر رويال سجل سعر 2390 جنيهًا للطن

سعر رويال عادة سجل سعر 2430 جنيهًا للطن

سعر الواحة الأبيض سجل سعر2425 جنيهًا للطن

سعر أسمنت سيناء النخيل ليسجل 718 جنيهًا للطن

سعر أسمنت العمران 888  سجل سعر 715 جنيها للطن

سعر أسمنت حلوان الواحة سجل 735 جنيها للطن

أسمنت أسيوط سعر 830 جنيهًا للطن

سعر أسمنت أسيك سي وتر  828 جنيها للطن

سعر أسمنت لافارج قاهر البحار  838 جنيها للطن

السويس سي ووتر  سعر 828 جنيهًا للطن

السويدي المقاوم سعر 838 جنيهًا للطن

استقرار أسعار الأسمنت 

واستقرت اسعار الأسمنت في الأسواق المحلية خلال تعاملات الفترة الحالية، وهو ما أكدته شعبة مواد البناء بالغف التجارية اليوم حيث يتراوح سعر الطن داخل المصنع 640 جنيها 740، على أن يبدأ سعر الطن للمستهلك من 740 جنيها ويصل بحد أقصى 820 جنيها للطن. 
 
من جانبه قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة أن اسعار الأسمنت شهدت استقرارا  فى ظل تراجع الطلب بسبب الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد والإجراءات الاحترازية التي تطبقها الحكومة.، مشيدا بقرارات الحكومة الخاصة بخفض اسعار الطاقة للمصانع، موضحا ان القرار ينتظر ان يؤتى ثماره على اسعار الأسمنت في الأيام المقبلة. 


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