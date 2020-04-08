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ميناء الإسكندرية: تسريع عمليات الشحن والتفريغ لتأمين غذاء المصريين

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:17 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
قال الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية: إن المختصين بالميناء يدركون أهمية استقبال المنتجات التي تؤمن الغذاء للمصريين، وكذلك المواد البترولية والطبية، ومن أجل ذلك يتم تيسير وتسريع عمليات الشحن والتفريغ بالميناء على مدار الأربع والعشرين ساعة، مع تشديد الإجراءات الاحترازية للحماية من انتشار فيروس كورونا، كوفيد  - 19.
وأضاف رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء، في بيان اليوم الأربعاء، أن الميناء يشهد نشاطًا ملحوظًا، حيث يستمر تدفق السلع والبضائع عبر مينائي الإسكندرية والدخيلة اللذان يشهدان نشاطًا  دون توقف وتستمر حركة السفن والشاحنات والبضائع بهما، حيث بلغ عدد السفن العاملة 41 سفينة، ووصلت 13 سفينة، وسافرت 10 سفن، وتواجد بالمخطاف الخارجي 22 سفينة، وبالمخطاف الداخلي 5 سفن  تفرغ خشب، وفول صويا، وبلغ إجمالي البضائع المتداولة بالميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 175 ألف طن.

وأضاف أنه يُجرى تصدير 3 سفن بطاطس، وسفينة بصل، وسفينة يوريا، وسفينة ملح، وسفينة وقود طائرات، كما يجري تفريغ وارد 21 سفينة بضائع  منها 5 سفن غلال  ليصل إجمالي مخزون الغلال بالميناء 1،2 مليون طن (مليون ومائتي ألف طن) منهم 390 ألف طن قمح، كما يجري تفريغ 3 سفن مواد بترولية، وبلغ عدد الحاويات الصادر 257 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 617 حاوية مكافئة، وتم دخول وخروج 11402 شاحنة عامة من وإلي الميناء.

9 وفيات جديدة بـ"كورونا"

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الثلاثاء، عن خروج 17 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 276 حالة حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 427 حالة، من ضمنهم الـ 276 متعافيًا.

وأشار إلى تسجيل 128 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.

1450 إصابة بـ"كورونا"

وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 1450 حالة من ضمنهم 276 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 94 حالة وفاة.
 
ونفى مُجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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