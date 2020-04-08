برشلونة يتفوق على باريس ويحسم الصفقة الأولى

حسم نادي برشلونة الإسباني صفقة مميزة خلال الساعات الماضية بعد منافسة شرسة مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

واكدت صحيفة الموندو ديبورتيفو على أن برشلونة وقع مع صانع ألعاب ريال سوسيداد الإسباني داني رودريغيز صاحب الـ14 عامًا منذ فترة، وقُدمت تقارير جيدة جدًا عنه من كشافي النادي.





وأضافت صحيفة موندو ديبورتيفو أن رودريغيز حظى باهتمام كبير من باريس سان جيرمان الفرنسي وكان يُتابعه أيضًا، لكن برشلونة فاز بالصفقة في النهاية.





وحاول ريال سوسيداد الحفاظ على رودريغيز لأطول فترة ممكنة نظرًا للقدرات الكبيرة للاعب إلا أن برشلونة حسم الصفقة.