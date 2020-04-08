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عاجل.. مد تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية إبريل

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:19 م
بوابة الفجر
محمد جمال
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، مد تعليق نشاط كرة القدم لفترة أخرى حتى نهاية إبريل. 

وبناء على القرارات الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين لمدة أسبوعين جديدين.

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من 15 أبريل 2020 لمدة 15 يوما أخرى، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية. 

 وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قام بتعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من 15 مارس، وتم مد تعليق النشاط 15 يوما آخرين نهاية الشهر الماضي تنتهي في 14 أبريل الحالي.

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