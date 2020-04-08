مفاجأة غير متوقعة.. الفياجرا تستخدم في القضاء على فيروس كورونا

كشف فريق علماء من الولايات المتحدة و3 دول أوروبية، حقيقة استخدام أقراص الفياجرا، في علاج ضد فيروس كورونا.

وتوصل والعلماء، إلى أن غاز أكسيد النيتريك الذي يدخل في تصنيع الفياجرا، يمكنه أن يساعد في محاربة فيروس كورونا المستجد، الذي عادة ما يهاجم الرئتين، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ورأى العلماء، أن غاز أكسيد النيتريك يساعد على تمدد الأوعية الدموية، مما يؤدي بدوره إلى زيادة كمية الأكسجين المتدفقة في جميع أنحاء الجسم، كما يستخدم لعلاج الأطفال حديثي الولادة الذين يعانون من عيوب في القلب.





وأشار العلماء، إلى أن عقار "الفياجرا" قد يفتح باب الأمل لعلاج المصابين بفيروس كورونا بفضل مكوناته، وسط تفاقم أزمة الفيروس.

وكان اختصاصي الرعاية الحرجة في مستشفى ماساتشوستس العام وقائد الدراسة الجديدة البروفيسور لورينزو بيرا قال: "إنه عقار رائع ومخاطره محدودة".ويرى الخبراء أن الفياغرا قد توفر الأكسجين للأوعية الدموية التي تحتاجه في الرئتين، وتجنب المرضى الاعتماد على أجهزة التنفس الصناعي، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.

وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.

وتسبب تفشي فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، في رعب عالمي.