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معاقبة وزير في جنوب إفريقيا بسبب خرق إغلاق فيروس كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:04 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
عاقب رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوسا، وزيرة الاتصالات، ستيلا ندابيني-أبراهامز، حيث وضعها في "إجازة خاصة" لمدة شهرين، لن يتم دفعها، اليوم الأربعاء، لخرقه قواعد الإغلاق على مستوى البلاد وتناول الغداء مع مسؤول سابق.

وقالت المتحدثة باسم "رامافوسا"، خوسيلا ديكو: "يعتقد الرئيس بشدة أنه لا أحد، بما في ذلك الوزيرة، فوق القانون".

وأضافت: "يقول إنه لا ينبغي لأحد منا أن يقوض جهودنا الوطنية لإنقاذ الأرواح في هذا الوضع الخطير للغاية."

جاء رد فعل "رامافوسا، بعد ظهور صورة للوزيرة ستيلا ندابيني-أبراهامز في الغداء على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار غضب سكان جنوب إفريقيا المحاصرين في منازلهم خلال فترة الإغلاق التي استمرت 21 يومًا والتي بدأت في 27 مارس لكبح اندلاع الفيروس التاجي.

ووفقًا للقواعد، يُسمح للأشخاص بمغادرة منازلهم لمهام أساسية مثل شراء الطعام أو طلب المساعدة الطبية. ألقت الشرطة القبض على أكثر من 17000 شخص خلال الأيام القليلة الأولى من الإغلاق، وكثير منهم بسبب انتهاك الإغلاق.

في مقطع فيديو نشرته الرئاسة على تويتر، اعتذرت ندابيني-أبراهامز عن أفعالها.

وقالت: "أود أن أنقل اعتذارًا إلى الرئيس سيريل رامافوسا ... (و) المجتمع بشكل عام لانتهاكه قواعد الإغلاق المعمول بها للحد من انتشار COVID-19. أنا نادمة على الحادث وأعتذر بشدة".

وكان أكبر حزب معارض في البلاد ، التحالف الديمقراطي، قد دعا رامافوسا إلى طرد ندابيني-أبراهامز وتقديم شكوى جنائية ضدها بسبب "غداء الإغلاق".

وسيتولى وزير الرئاسة جاكسون مثيمبو، منصب وزير الاتصالات بينما يكون ندابيني أبراهام في إجازة.

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