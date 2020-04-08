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البورصة تسجل تداولات بمليار جنيه في ختام جلسة الأربعاء

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:17 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير


أخبار البورصة المصرية

سجلت أحجام التداولات بالبورصة المصرية اليوم نحو 366.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 32 ألف عملية لعدد 170 شركة، وارتفعت أسهم 97 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 46 شركة، ولم تتغير مستويات 27 شركة.

وسجلت قيم التداولات بسوق داخل المقصورة نحو 4.2 مليار جنيه وبحجم تداول 370.6 مليون ورقة مالية ، فيما سجل المتعاملون الرئيسيون بالسوق قيم تداولات بحوالي  3.2 مليار جنيه ، وسجل سوق خارج المقصورة تداولات بلغت قيمتها 22.3 مليون جنيه.

وربح رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 549.1 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.9% ليغلق عند مستوى 10095.5نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 1047.8 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة1.15% ليغلق عند مستوى 1066.5 نقطة.

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