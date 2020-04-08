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خدمة جديدة لحل مشاكل الاستغناء عن معلمي المدارس الخاصة

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:25 م
بوابة الفجر
أعلن خلف الزناتى نقيب المعلمين، إطلاق خدمة واتس آب على رقم" 01551719502 " لتلقي شكاوى معلمى المدارس الخاصة، بعد تزايُد حالات استغناء بعض أصحاب هذه المدارس عن عدد من معلميها، أو منحهم إجازات إجبارية حتى شهر سبتمبر المقبل، دون أجر.
وأكد في بيان اليوم الأربعاء، أن النقابة لن تقبل بوقف دخل عدد من معلمي المدارس الخاصة، فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ويجب تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة حفاظ القطاع الخاص على العاملين به.

وأوضح أن النقابة تستخدم كل أدواتها المشروعة، وأولها استغلال علاقاتها الجيدة بكل أطراف العملية التعليمية، لحل مشاكل معلمى المدارس الخاصة وديا، وفى حال تعنت بعض أصحاب المدارس الخاصة، ستُحرك النقابة دعاوى قضائية ضدهم وكيلا عن المعلمين المتضررين، حتى يحصلوا على كامل حقوقهم.

واستنكر تصريحات بعض أصحاب المدارس الخاصة من محاولة التعتيم على أزمة الاستغناء عن عدد من معلميهم.

ووجه نقيب المعلمين - النقابات الفرعية وعددها ٥٣ نقابة فرعية للمعلمين، و٣٢٠ لجنة نقابية على مستوى الجمهورية، بالتحرك فورا لمتابعة مشاكل المعلمين فى المدارس الخاصة وتقديم تقرير يومى للنقابة العامة عن ماتم فى هذا الشأن.

وأكد أنه رغم تحصيل هذه المدارس مصروفاتها كاملة من الطلاب، تمنح معلميها راتب شهرى ضعيف فى حدود 700 جنيه، ولم يتحافظوا حتى على هذا الدخل البسيط وقرر بعضهم قطعه، قائلًا: لن نقبل بهذا الاستقواء على المعلمين فى المدارس الخاصة وحقوقهم مسئوليتنا، حيث يوجد أكثر من 92 ألف معلم فى 8 آلاف و171 مدرسة خاصة على مستوى الجمهورية.

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المدارس الخاصة الفيروس كورونا الاستغناء عن معلمي المدارس الخاصة

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